Глава ЛНА ведет переговоры о недопущении турецкого вмешательства в дела Ливии

Каир, 30 декабря. Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар ведет переговоры в Каире о недопущении турецкого вмешательства в дела Ливии, передает Al Arabiya.

Хафтар обратился к арабским странам с просьбой выступить, чтобы «помешать разграблению богатств ливийского народа».

Ранее в понедельник стало известно, что Египет направил запрос в Лигу арабских государств (ЛАГ) с просьбой созвать заседание для обсуждения ситуации в Ливии. В документе говорится, что текущее развитие ситуации в стране и потенциал эскалации конфликта представляет угрозу для Ливии и всего региона.

Турция активно сотрудничает с террористами Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, отправляя им боеприпасы и сирийских джихадистов.

Более того, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган допустил отправку военных в Ливию для якобы нормализации ситуации в стране. Позднее появились данные, что ПНС Ливии направило запрос Анкаре о предоставлении военной помощи.