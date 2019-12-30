Украинский журналист рассказал о невероятном везении Зеленского

Киев, 30 декабря. Украинский политобозреватель, журналист Вячеслав Чечило рассказал в своем блоге о невероятном везении президента Украины Владимира Зеленского.

Обмен пленными в Донбассе, который стал первым за два года, помог Зеленскому «убить сразу нескольких зайцев», заявил обозреватель. По его мнению, Зеленский показал себя как миротворец внутри страны и договороспособным человеком извне.

Плюсами, выжитыми украинским президентом из обмена, стали в том числе избавление от пленных, с которыми было непонятно, что делать, и «похороны» гиблого дела по расстрелам на Майдане, заявил Чечило.

«А самое занятное то, что нет здесь никакого продуманного хитрого плана — никто это все не планировал. Просто вот так карта легла. Зеленскому продолжает везти и он знает, что с этим везением делать», — передает «ПолитнНавигатор» слова эксперта.

При этом, по мнению Чечило, прошедший 29 декабря обмен не стоит ставить в заслуги Зеленского, поскольку он «сделал то, что должен был сделать».

В минувшее воскресенье Киев передал в Донбасс 124 человека, а 76 были возвращены на подконтрольную Киеву территорию. По данным СБУ, в рамках двустороннего обмена в Донбассе в Киев вернулись 12 военных и 64 гражданских.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года, когда после госпереворота Киев в ответ на объявление о независимости ДНР и ЛНР начал военную кампанию против республик Донбасса. За годы боевых действий погибли свыше 13 тысяч человек, сообщили в ООН.