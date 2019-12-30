Архивные документы подтвердили сотрудничество Польши с фашистской Германией

Гитлера «осенила мысль» о выселении представителей еврейской национальности сразу из четырех государств в Африку. Об этом говорится в обнаруженных Федеральным агентством новостей архивных документах, подтверждающих слова президента России

Владимира Путина о намерении «антисемитской свиньи» Липского установить Гитлеру памятник в Варшаве.

Ранее Путин, выступая на коллегии Минобороны, напомнил, что в 1938 году Гитлер предложил высылать евреев в Африку.

«Сволочь, свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя», — заявил Путин.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попытался оспорить это высказывание. В своем официальном заявлении политик обвинил СССР в «союзничестве» с Гитлером. Однако в России тут же указали Варшаве на то, что именно Польша первой заключила пакт о ненападении с Германией: соответствующее заявление сделал сенатор Алексей Пушков.

Кроме того, отделу расследований ФАН удалось найти в размещенных в электронной библиотеке военной литературе «Документах и материалах кануна Второй мировой войны 1937-1939, том 2» документ, информацию из которого как раз и озвучил российский президент. Это переведенное на русский язык Донесение польского посла в Берлине Липского министру иностранных дел Беку № 1/165/38 от 20 сентября 1938 года с пометкой «Совершенно секретно». Оригинал документа хранится в США, в архивах находятся фотокопии только первой и последней страниц донесения, однако из дословного перевода легко сделать вывод, что попытки поляков обвинить Советский Союз в сотрудничестве с фашистской Германией – это лишь способ неуклюже откреститься от собственной истории, которую вершили в том числе такие деятели, как Липский, мечтавшие водрузить гранитного или бронзового Гитлера в Варшаве.

«Когда я это услышал, я ему ответил, если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве», — пересказал в своем выступлении Владимир Путин донесение посла министру иностранных дел Польши.

В документе действительно есть подтверждение этим словам.

«Его осенила мысль о решении еврейской проблемы путем эмиграции в колонии в согласии с Польшей, Венгрией, а может быть и Румынией».

На нескольких страницах донесения Юзеф Липский также пространно описывает свой двухчасовой разговор с Адольфом Гитлером и договоренности о предстоящем сотрудничестве двух государств. Отдельно докладчик отмечает вопрос о Закарпатской Руси и «коммунистической пропаганде» на этой территории.

«У меня сложилось впечатление, что канцлер очень заинтересовался этой проблемой, особенно когда я ему сказал … что посредством общей польско-венгерской границы через Закарпатскую Русь мы создали бы более крепкий барьер против России», — пишет Липский.

В донесении также говорится о конфиденциальных договоренностях Польши и фашистской Германии.

«Канцлер.. довел до моего сведения, что уже сегодня, в случае, если между Польшей и Чехословакией дело дойдет до конфликта на почве наших интересов в Тешине (бывший город Австро-Венгрии, разделенный после Первой мировой войны между Чехословакией и Польшей. – Прим. ФАН), рейх станет на нашу сторону», - заверяет министра иностранных дел Польши Юзефа Бека посол.

Юзеф Липский занимал должность посла Польши в Германии с 1934 по 1939 год и отличался выраженными антисемитскими взглядами, как и большинство представителей польской влатси в те годы. В 1930-х годах в стране была создана рабочая группа, которая занималась решением еврейского вопроса. В частности, в 1937 году польская делегация посетила остров Мадагаскар, куда планировали отправить своих земляков поляки. Идея заинтересовала вождей Третьего рейха, но этот план так и не удалось реализовать в условиях военного времени – нацисты устроили Холокост прямо в Европе. Пакт о ненападении между СССР и Германией был подписан 23 августа 1939 года. Польский договор с фашистской Германией был заключен 26 января 1934 года. В качестве союзницы Адольфа Гитлера, Польша участвовала в разделе Чехословакии, введя войска в Тешинскую область и направив Праге ультиматум, который чехословацкое правительство было вынуждено принять.