Наташа Королева рассказала о недвижимости своей семьи в США

Москва, 30 декабря. Российская певица Наташа Королева рассказала о недвижимости своей семье в Соединенных Штатах. По ее словам, ее матери принадлежат несколько квартир в Майами.

Певица рассказала, что ее мать Людмила Порывай владеет несколькими квартирами в Майами, которые сдает в аренду.

«Поэтому, когда мы приезжаем в Майами, она одну из квартир отдает нам», — рассказала Королева.

Она добавила, что отдых в Майами помогает ей восстановить силы. Королева подчеркнула, что своей недвижимости в США не имеет, так как в Майами очень высокие налоги на недвижимость, а также счета за коммунальные услуги.

«Это очень невыгодно! Я очень рациональный человек. Если содержание чего-либо приводит меня к постоянному стрессу, я не хочу с этим связываться», — объяснила певица.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о заметных изменениях во внешности Наташи Королевой. Недавно 46-летняя певица заметно похудела и предстала в образе с синими губами и бирюзовыми косами. Она всегда отмечала, что красиво и молодо выглядит благодаря природе, и еще не пришло время искусственно улучшать внешность. Но недавно она выложила в своем Instagram снимки, где у нее увеличены губы.

А осенью Наташа Королева спела свой хит из девяностых для подписчиков. Она выложила в Instagram ролик, в котором спела свой классический хит «Желтые тюльпаны».