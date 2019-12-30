В топ-500 лучших вузов мира вошли 16 российских университетов 

Москва, 30 декабря. Шестнадцать российских вузов входят в мировой топ-500 лучших университетов. Об этом заявил министр науки и высшего образования Михаил Котюков, подчеркнув, что всего в мире насчитывается порядка 20 тыс. вузов.

В эфире телеканала «Россия 24» Котюков сообщил, что «16 университетов российских сегодня представлены в числе 500 лучших университетов мира». По количеству вузов в топ-500, по его словам, Россия находится примерно на 12 месте.

Министр добавил, что всего в мире «примерно 20 тысяч университетов, и быть в числе 500 лучших — это вполне неплохо».

«Попадание в рейтинг не самоцель, важно, чтобы университеты на своей площадке интегрировали серьезную научную базу, развивали научные школы, чтобы была тесная связь с компаниями, с работодателями будущими, чтобы в университетских лабораториях фактически создавались те самые новые российские технологии, которые позволят вырастить новое поколение исследователей, который будут дальше развивать нашу и промышленность, и науку, и образование», — подытожил министр.

Летом «Газета.ру» сообщала, что в рейтинг QS World University Rankings 2018, который включает лучшие университеты планеты, вошли 25 вузов России. МГУ им. Ломоносова показал лучший с 2005 года результат и занял 84 место, улучшив прошлогодние показатели на четыре позиции. Второе место среди российских вузов занял Новосибирский государственный университет(+13, 231 место), третье место занял СПбГУ (234 место). По сравнению с прошлым годом, в перечень попали 25 университетов, что на два меньше, чем в прошлом году.

В сентябре был опубликован рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE). Как передавал RT, в него вошли 39 высших учебных заведений из России. Выше всех (189-е место) расположился МГУ. Кроме того, в топ-300 учебных заведений мира вошли МФТИ и НИУ «Высшая школа экономики».