МИД Сирии осудил атаку ВВС США по позициям «Хезболлы» в Ираке

Дамаск, 30 декабря. Сирийская Арабская Республика осуждает нанесение ударов ВВС США по позициям «Хезболлы» на территории Ирака и считает это агрессией против Багдада, сообщает сирийский МИД.

В заявлении МИД Сирии подчеркивается, что Дамаск «осуждает кровавую агрессию США против отрядов иракского народного ополчения, защищающих независимость своего государства, а также любую другую агрессию против суверенитета и свободы Ирака и иракского народа». Ведомство выразило свою солидарность с жителями и властями Ирака, а также потребовало от Соединенных Штатов «незамедлительно остановить вмешательство во внутренние дела иракского государства».

29 декабря 2019 года США нанесли авиаудары по пяти военным складам «Хезболлы» на территории Ирака и Сирии, в результате которых погибли 25 человек. В Багдаде расценивают атаку как грубое попрание собственного суверенитета.

Востоковед Борис Долгов считает, что причиной нападения США на «Хезболлу» могло стать то, что шиитские ополченцы поддерживают правительство САР. Также это может быть попыткой создать коридор на границе, чтобы беспрепятственно вывозить из Сирии незаконно добываемую американцами нефть.

Вооруженные силы США находятся на территории Сирии и Ирака незаконно, так не имеют ни официального разрешения от этих стран на военное присутствие, ни мандата Совета Безопасности ООН.