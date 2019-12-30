Народная милиция ЛНР назвала число жертв обстрелов ВСУ в 2019 году

Луганск, 30 декабря. Два мирных жителя ЛНР погибли и 15 получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в 2019 году. Об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«От рук украинских оккупантов погибли двое и получили ранения 15 мирных жителей республики», — пояснил Филипоненко.

Он также добавил, что в числе пострадавших от обстрелов ВСУ было двое детей. Филипоненко подчеркнул, что Луганская Народная Республика неукоснительно следует курсу мирного урегулирования конфликта в Донбассе, однако в случае необходимости Народная милиция ЛНР готова дать достойный отпор украинским войскам.

По его словам, за минувший год украинские силовики более тысячи раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

«За 2019 год были зафиксированы 1,1 тысячи нарушений режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины», — добавил Филипоненко.

В течение 2019 года украинские силовики выпустили более 17 тысяч снарядов и мин по территории ЛНР. В результате обстрелов ВСУ более 40 жилых домов и инфраструктурных объектов были полностью разрушены.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.