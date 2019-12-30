США пообещали продолжить санкционную политику против Ирана в 2020 году

Москва, 30 декабря. Вашингтон продолжит вводить санкции против Тегерана в следующем году, заявил представитель США по Ирану Брайан Хук.

«Угроза со стороны Ирана ослабевает и будет слабеть далее, особенно по мере того, как наши санкции будут усиливаться в 2020 году и мы еще больше осложним ситуацию в экономике Ирана», — сказал американский чиновник.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп резко критиковал заключенную с Ираном ядерную сделку. Американская сторона постепенно начала расширять санкционный список, в который попали многие иранские компании.

В мае 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе. В августе был подписан указ, согласно которому ограничительные меры должны быть возвращены в два этапа.