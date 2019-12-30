Законы, меняющие жизнь россиян с 1 января 2020 года

Федеральное агентство новостей с помощью инфографики рассказывает о главных законодательных изменениях, которые вступят в силу в России с 1 января 2020 года.

С 1 января 2020 года в России вступают в силу самые разные законы и правила, которые отразятся на жизни самых разных категорий граждан.

Российские пенсионеры, например, получат прибавку к пенсии. Увеличится и материальная поддержка семей с детьми. Главное нововведение наступающего года — это выплата пособий по уходу за детьми в возрасте до трех лет. Они были введены по инициативе президента РФ Владимира Путина. Кроме того, впервые с 2016 года будет проиндексирован материнский капитал. В 2020 году семьи, в которых родился второй ребенок, получат 466617 рублей.

В новом году произойдут изменения и в трудовой сфере. И не только благодаря росту минимального размера оплаты труда. С 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка. А еще работодатели теперь обязаны предоставлять сотрудникам оплачиваемый отгул для прохождения диспансеризации.

Автомобилисты ощутят рост цен на машины. Он произойдет из-за повышения ставок утильсбора. Зато поставить новый автомобиль на учет можно будет прямо в автосалоне. И найти место для парковки автомобиля возле дома будет проще — с нового года будет действовать запрет на парковку во дворах коммерческого транспорта, включая грузовики, маршрутки, такси и каршеринговые автомобили.

Потребители заметят рост минимальных розничных цен на крепкий алкоголь и вина. И приобретать товары в зарубежных интернет-магазинах станет сложнее из-за снижения беспошлинного порога для таких покупок до 200 евро. При этом максимальный вес беспошлинного товара не должен превышать 31 кг.

Зато максимальный размер платежей по потребительскому кредиту, взятому на срок до одного года, с 2020 года не должен превышать полуторакратного размера самого займа. Эта норма направлена, в первую очередь, на защиту потребителей услуг микрофинансовых организаций.

Есть еще новости для дачников. Пользоваться подземными водами для общих нужд садоводств и огородничеств с 2020 года разрешается только при наличии лицензии, которую можно оформить за 7500 рублей. Но эта норма действует только для садовых и дачных объединений и не распространяется на граждан, у которых есть колодцы на собственном участке.

А рыбакам в новом 2020 году придется забыть о сетях. По новым правилам рыбу ловить можно только удочкой, но бесплатно и везде, кроме особо охраняемых территорий и водоемов, которые используются для специального выращивания рыбы.