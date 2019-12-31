Сирия, 31 декабря. 27 проиранских бойцов погибли в результате бомбардировки коалиции США на сирийско-иракской границе. Курдские боевики провели серию арестов в Восточном Дейр-эз-Зоре. Войска пехоты САА приостановили наступление в Идлибе из-за дождей, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям исламистов на юго-западе от Алеппо; задействовали авиацию на юго-востоке Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве человека в деревне Аль-Кибар в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: вели перестрелки с курдскими боевиками на севере Алеппо; пережили взрыв к югу Рас аль-Айна в северной части Хасаки.

Курдские вооруженные группировки: ввели комендантский час в Хасаке; осуществили рейды в Восточном Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: убила более 25 проиранских бойцов на границе САР и Ирака; оказывала поддержку курдским радикалам в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

На юго-западе от Алеппо накануне возобновились вооруженные стычки на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков исламистских бандгрупп, которые не перестают периодически обстреливать жилые кварталы административного центра региона. Twitter-канал (mohmad_rasheed) сообщал о перестрелках в окрестностях населенных пунктов Заммар, Джазрайя, Аль-Усмания, Халса и Аль-Вадхахи. Позднее к боевым вылетам в оккупированных районах провинции прибегли ВВС Сирии, воздушной атаке которых подверглись военные объекты радикалов у деревни Шейх-Ахмад.

На севере региона тем временем вновь наблюдались столкновения между протурецкими силами и курдскими боевиками. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (RojavaNetwork), поддерживаемые Анкарой формирования провели обстрел укрепрайонов курдских боевиков поблизости от населенного пункта Умм аль-Хош. Никакой информации потерях сторон в живой силе или технике все еще не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские радикалы вновь прибегли к рейдам, официально заявленной целью которых стал поиск сторонников «Исламского государства». Согласно сведениям Twitter-канала (deirezzor24), сперва серия арестов прошла в поселении Майзила на северо-западе от административного центра провинции, затем обыски состоялись в населенном пункте Сувейдан-Джизира на юго-востоке региона, в результате чего был задержан мужчина. Позднее курдские боевики при поддержке ВВС международной коалиции также обследовали район города Аль-Бусейра.

Несмотря на попытки ликвидировать террористическую угрозу, на контролируемой «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территории продолжились вылазки неизвестных. Так, тело мужчины было обнаружено вблизи деревни Аль-Кибар. В нападении на сирийца подозревают членов «спящих ячеек» ИГ1.

Поступали данные о том, что в районе населенного пункта Ас-Сабха было обнаружено СВУ. Его удалось обезвредить, избежав жертв. Военный источник в Twitter (euphratespost) передавал, что в установке бомбы также обвиняются джихадисты террористической группировки.

Во второй половине дня стало известно о нападении на конвой «демократических сил» недалеко от нефтегазового месторождения Аль-Омар. Новостной портал Step News Agency передавал, что на пути следования курдских радикалов детонировало СВУ, что привело к ранению нескольких членов формирования.

Провинция Идлиб

В минувшие сутки стало известно, что войска пехоты приостановили наступление в провинции из-за сильных проливных дождей. Тем не менее свою работу на границах «Большого Идлиба» продолжили артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА), которые обстреливали позиции противника на подступах к населенным пунктам Басанкул и Мухамбаль. Кроме того, поддержку им оказывали сирийские военные вертолеты, атаковавшие укрепрайоны исламистов «ан-Нусры» и союзных ей бандгрупп на окраинах поселения Бенин. Сведений о нанесенном боевикам уроне до сих пор не поступало.

Провинция Ракка

В первой половине дня поступали данные о взрыве неподалеку от административного центра провинции в одном из занимаемых курдскими радикалами районов. Военный источник в Twitter (RojavaNetwork) передавал, что детонировавшее СВУ было установлено у центра молодежи. Никто из гражданских лиц не пострадал.

Между тем в районе Ат-Табки произошло нападение на мирных жителей. Twitter-канал (masarpressnet) сообщает о том, что два человека были убиты неизвестными вооруженными людьми на мотоциклах.

Провинция Хасака

Сирийский полковник Хасан Али Ибрагим выразил благодарность России за помощь в обеспечении безопасности на трассе М-4, которая была зачищена от радикальных курдских бандгрупп в рамках российско-турецкого меморандума от 22 октября. Военнослужащий заявил о том, что после установки дополнительных КПП и совместного патрулирования РФ и Турции было отмечено значительное улучшение обстановки.

Произошел взрыв в поселении Аль-Шарка южнее Рас аль-Айна. Агентство новостей Al Nour передавало, что СВУ было заложено курдскими боевиками перед тем, как они покинули эту территорию. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Как известно, в настоящий момент приграничная зона на севере САР находится под контролем турецких вооруженных сил и их союзников.

Стало известно о введении комендантского часа в административном центре региона. Отмечалось, что его действие продлится до среды.

Вечером появилась информация о переброске пяти американских военных автомобилей на базу «Румейлан». Twitter-канал (alkhabour21) передавал, что конвой двигался под прикрытием ВВС западной коалиции.

Ирак

Появились уточненные данные о числе жертв воздушной атаки ВВС западной коалиции во главе с США, которая произошла вблизи границы САР и Ирака в это воскресенье. Информационный портал Al Masdar News передавал, что в результате авианалета на объекты проиранских военизированных формирований погибли 27 и были ранены около 50 ополченцев-шиитов. Как известно, ударам подверглись район города Аль-Каим в Ираке, а также территория населенного пункта Хувейджат Багуз в сирийском Дейр-эз-Зоре. Представители формирования «Хашд аш-Шааби», в свою очередь, заявили о готовности принять ответные меры. Во второй половине дня в провинции Дияла состоялись митинги Сил народной мобилизации, участники которых осудили действия США.

1 Организация запрещена на территории РФ.