Укрепление курса гривны обернулось «головной болью» для властей Украины

Киев, 30 декабря. Укрепление курса национальной валюты обернулось «головной болью» для властей Украины.

По данным американского информационного агентства Bloomberg, с начала 2019 года курс гривны вырос на 16,5% по отношению к доллару, что привело к сокращению доходов Киева от экспорта.

Украинское правительство планировало бюджет на 2019 год, предполагая, что стоимость доллара будет сохраняться на уровне 28,2 гривны. Позднее бюджет был пересмотрен с учетом курса 24,6 гривны за доллар. В конечном итоге неправильное планирование бюджета украинским правительством привело к тому, что Киев недополучил 1,6 миллиарда долларов экспортных доходов.

По словам министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, укрепление курса гривны не повлечет за собой сокращения государственных расходов. Однако эксперты придерживаются другой точки зрения.

Директор по вопросам экономических исследований компании Case Ukraine Дмитрий Боярчук выразил уверенность, что правительству Украины придется сократить бюджетные расходы, так как в противном случае Киев не сможет выполнить свои обязательства перед Международным валютным фондом.

Эксперт отметил, что по итогам 2019 года дефицит бюджетных доходов составит 0,7% ВВП. Кроме того, укрепление курса внесет коррективы в украинский бюджет на 2020 год. По его словам, власти Украины будут вынуждены отложить реализацию некоторых инфраструктурных проектов.

Bloomberg отмечает, что окружение президента Украины Владимира Зеленского обвиняет в сложившейся ситуации Национальный банк, который сохраняет ключевую ставку на уровне 13,5%. Руководство НБУ уверенно, что быстрое сокращение ключевой ставки может привести к потере контроля над экономическим ростом.