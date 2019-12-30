Посол США в Польше назвала Гитлера и Сталина виновниками Второй мировой войны

Варшава, 30 декабря. Американский посол в Польше Джорджетт Мосбахер назвала фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.

«Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну», — написала Мосбахер в микроблоге Twitter.

Американский посол заявила, что Польша стала в то время жертвой конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что некоторые европейские страны, в частности Польша, перед Второй мировой войной вступили в сговор с фашистской Германией. По его словам, польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский поддерживал некоторые идеи Гитлера и даже предлагал поставить ему памятник.

Российские политики резко осудили позицию Польши, которая не считает себя ответственной за события Второй мировой войны. Например, член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что Варшава первая в Европе заключила пакт о ненападении с фашисткой Германией и всячески набивалась в союзники Гитлеру. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала попытки польских чиновников переписать историю в угоду политической конъюнктуре.

Напомним, договор о ненападении между СССР и Германией был подписан 23 августа 1939 года. Польский договор с нацистской Германией был заключен 26 января 1934 года. Соглашение между Варшавой и Берлином позволила Польше четыре года спустя принять участие в разделе Чехословакии.