Миро заподозрила, что Рудковская в прошлом работала в борделе

Москва, 30 декабря. Скандально известная блогер Лена Миро не смогла оставить без комментария спор журналистки Ксении Собчак и продюсера Яны Рудковской о прошлом последней.

Собчак ранее заявила, что светская львица до попадания в шоу-бизнес трудилась в Сочи в «салоне маникюра», где и встретила миллиардера Виктора Батурина, который впоследствии стал ее первым мужем.

Рудковскую слова журналистки раздосадовали. Она утверждает, что была владелицей салона, в котором располагались три кабинета маникюра, три — педикюра, солярий, четыре кабинета косметологии, работали десять парикмахеров. Сама она по совместительству трудилась врачом-косметологом там после того, как окончила Алтайский государственный медицинский университет.

Однако Миро слова Рудковской не убедили.

«Сама себя с головой сдала», — объявила она.

Блогер заподозрила, что Батурин скорее всего посещал в то время вовсе не «маникюршу и педикюршу», поскольку под вывесками салонов скрывались тогда «форменные бордели».

«Откуда у бедной девки из Усть-Свиздюйска, отучившейся якобы на врача на Алтае, деньги на открытие какого-либо приличного салона в Сочи?» — задалась она вопросом.

Ранее Миро высказалась об анонимных откровениях друзей хоккеиста ЦСКА Ивана Телегина о певице Пелагее после новости о разводе пары. На прошлой неделе известная артистка подтвердила в своем Instagram-аккаунте слухи об изменах супруга.