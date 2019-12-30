Сирийские боевики своим селфи выдали очередной переброс сил Турции в Ливию

Анкара, 30 декабря. Очередная группа сирийских боевиков вылетела в Ливию из Турции. Об этом сообщил Telegram-канал «Рыбарь».

СМИ опубликовало фото террористов, запечатлевших себя на взлетно-посадочном пространстве на фоне самолета.

По информации канала, снимок был сделан в аэропорту «Газиантеп», находящемся в одноименном турецком городе, а за спинами героев фото виден военно-транспортный борт Airbus A400M.

Очевидно, что боевики направлены в Ливию Анкарой для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи. Турция перестала скрывать поддержку террористов ПНС.

Ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о том, что Анкара немедленно перебросит войска в Ливию, если «правительство» попросит ее об этом. Кроме того, турецкие военные пообещали, что помогут ПНС противостоять антитеррористической операции Ливийской национальной армии (ЛНА), которая под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама», чтобы освободить страну от боевиков, захвативших национальные земли после поддерживаемой США революции 2011 года.

Анкара уже неоднократно перебрасывала в Ливию сирийских боевиков и накануне заявила о том, что планирует направить в государство еще более восьми тысяч террористов.