Сирия, 30 декабря. Бойцы «Хашд аш-Шааби» вышли на демонстрации, осудив авианалет США на границе Сирии и Ирака. Два человека были убиты неизвестными неподалеку от Ат-Табки в Ракке. США перебросили пять автомобилей на базу «Румейлан» в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по укрепрайонам боевиков у населенных пунктов Аль-Вадхахи и Халса в Западном Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в нападении на мирных жителей вблизи Ат-Табки в Ракке.

Курдские вооруженные группировки: понесли потери в результате взрыва на трассе в районе поля Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре.

Соединенные Штаты: перебросили пять автомобилей на базу «Румейлан» в Хасаке.

«Хашд аш-Шааби» (Силы народной мобилизации): осудили бомбардировку ВВС западной коалиции на границе САР и Ирака.

Провинция Алеппо

Юго-западнее Алеппо продолжаются взаимные обстрелы между правительственными подразделениями и джихадистами незаконных бандгрупп, связанных с «Джебхат ан-Нусрой»1***. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (ibrah_akidi), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по военным объектам радикалов, которые дислоцируются вблизи населенных пунктов Аль-Вадхахи и Халса. Напомним, стычки в данном районе были спровоцированы джихадистами радикальных бандформирований, которые не перестают наносить удары по жилым районам административного центра провинции. Так, на прошлой неделе под огнем в очередной раз оказался район Аль-Халидия, в результате чего два местных жителя получили ранения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новостной портал Step News Agency сообщает об атаке на военный конвой курдских радикалов в Дейр-эз-Зоре. На пути следования колонны «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в районе поля Аль-Омар детонировало СВУ, в результате чего несколько членов группировки получили ранения. В активации бомбы обвиняются джихадисты «Исламского государства», действующие подпольно. Таким образом, утренние рейды курдских боевиков, проводимые ими при поддержке ВВС западной коалиции не привели к каким-либо результатам.

Провинция Ракка

Еще одна вылазка неизвестных произошла в одном из занимаемых «Демократическими силами Сирии» (SDF) районов Ракки. Как передает Twitter-канал (masarpressnet), налетчики на мотоциклах застрелили двух гражданских лиц — мужчину и его жену — неподалеку от города Ат-Табка на юго-западе от административного центра региона. В совершении нападения подозреваются террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе «спящих ячеек». Однако медиапорталы, подконтрольные террористической группировке, пока не заявляли о причастности боевиков к случившемуся.

Провинция Хасака

Появилась информация о вылетах международной коалиции на северо-востоке Хасаки. По информации новостного агентства Al Nour, военные самолеты западного альянса были замечены в районе города Тель-Брак. По данным Twitter-канала (alkhabour21), ВВС западного альянса сопровождали пять американских автомобилей, которые въехали на территорию базы «Румейлан». Отмечается, что транспортные средства были переброшены с военного объекта, располагающегося в районе города Камышлы. Местные активисты утверждают, что таким образом США надеются предупредить новые атаки террористов на свои военные базы. Напомним, последняя из них имела место в районе города Аш-Шаддади накануне.

Ирак

Военный источник в сети Twitter (TerrorWaron) сообщает о том, что в провинции Дияла прошла акция протеста членов формирования «Хашд аш-Шааби». Демонстрация состоялась у здания местного совета. Митингующие осудили авиаудары ВВС международной коалиции США по военным объектам Сил народной мобилизации. Напомним, накануне авиация западного альянса прибегла к воздушной атаке на склады с оружием и штаб-квартиры ополченческих отрядов, что обернулось гибелью 27 и ранением 50 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.