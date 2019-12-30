Лазарев решил изменить формат общения с фанатами

Москва, 30 декабря. Известный певец Сергей Лазарев заявил о планах с 1 января 2020 года изменить формат общения с поклонниками в социальной сети Instagram.

Исполнитель опубликовал видеообращение к фанатам, в котором объявил о скором закрытии комментариев.

«С 1 января у меня очень изменится Instagram. Закроются все комментарии. Так что комментируйте пока вдоволь», – сказал Лазарев.

Музыкант объяснил, что решил переделать личную страницу в рабочую площадку. С начала года напрямую пообщаться с артистом можно будет только на его выступлениях.

Лазарев добавил, что доволен прошедшим годом, о ключевых моментах которого расскажет позднее.

«Мощное было десятилетие, хочу вам сказать», — констатировал он.

Не так давно исполнитель откровенно ответил на вопросы о своей личной жизни. Лазарев признался, что жениться не собирается и работает в «другом направлении». Себя он назвал счастливым человеком, который сейчас занимается воспитанием детей — Никиты и Ани, которым пять лет и один год соответственно.

В конце ноября известная певица Светлана Лобода заинтриговала фанатов словами о смене «привычного звучания». Спустя несколько дней вышел ее сингл «Мира мало», но перемены понравились далеко не всем поклонникам.