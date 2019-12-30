Захарова призвала ЕС дать надлежащую оценку действиям Эстонии в отношении Sputnik

Москва, 30 декабря. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Европейский совет и Европейскую внешнеполитическую службу дать надлежащую оценку действиям Таллина в отношении Sputnik Эстония.

Представитель внешнеполитического ведомства указала, что эстонские власти неоднократно апеллировали к так называемым санкциям Европейского союза в попытке оправдать грубое нарушение прав работающих в Sputnik Эстония журналистов на профессиональную деятельность.

«Сразу оговоримся, что любые ограничительные меры такого свойства со стороны ЕС считаем нелегитимными... К тому же нам неизвестно о каких-либо односторонних рестрикциях Евросоюза, которые позволяли бы столь бесцеремонно препятствовать свободе слова и выражения мнений», — сказала Захарова в беседе с РИА Новости.

Дипломат призвала компетентные органы Евросоюза дать надлежащую оценку действиям официального Таллина и его ссылкам на позицию ЕС.

Ранее сотрудники эстонского Sputnik сообщили, что получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел. От журналистов требует разорвать трудовые отношения с МИА «Россия сегодня» до 1 января 2020 года.