ФАН объявил номинантов конкурса «Хорошие новости России» в рубрике «Герои современности»

Жюри конкурса «Хорошие новости России», проводимого Федеральным агентством новостей среди региональных СМИ, отобрало десять публикаций, претендующих на победу в номинации «Герои современности». До 20 января 2020 года читателям предстоит выбрать среди них победителя, который получит приз в размере 100 тысяч рублей. Форма для онлайн-голосования находится под этой публикацией.

Надо отметить, что региональные журналисты прислали в номинацию «Герои современности» сотни заявок, а потому перед жюри, состоящим из профессиональных журналистов, политиков и общественных деятелей, встала весьма непростая задача — отобрать из них десять наиболее достойных победы.

В результате номинантами конкурса «Хорошие новости России» в рубрике «Герои современности» стали следующие авторы.

Ирина Губарева, телерадиокомпания «Сейм», цикл программ «Правило жизни», рассказывающих о семейных династиях Курской области.

Надежда Уварова, «Аргументы и Факты. Челябинск», статья «Объехать полмира в 95 лет. Ветеран войны из Челябинска живет путешествиями». Она рассказывает о челябинце Андрее Пимоновиче Рогозине, который начал путешествовать по миру в 90 лет и останавливаться не намерен.

Михаил Беднаржевский, «Вести Алтай», сюжет «Не такой. Священник Микушин, который ломает стереотипы о духовенстве» об иерее Александре Микушине, который, несмотря на черную рясу, является белой вороной среди барнаульского духовенства.

Евгений Сенчугов, «TV Губерния», цикл программ «Окрестности», рассказывающих об удивительных людях, живущих в разных районах Воронежской области.

Евгений Новиков, газета «Вся Тверь», статья «На войне как на войне». Она рассказывает о фронтовике Иване Петровиче Афанасьеве.

Катерина Огнева, интернет-газета «Тюменская область сегодня», статья «Как мы прожили эти годы: «Избраны дарить жизнь кем-то свыше», рассказывающая о главном кардиохирурге региона.

Виктория Гостева, «Сельская новь», статья «89-летний инженер из Усть-Лабинска рассчитал принципы профессионального и интеллектуального долголетия». Она знакомит читателей с энергичным и изобретательным устьлабинцем, который работает вот уже 70 лет и считает, что «работа — это больше, чем место, где платят за знания и умения. В первую очередь, это площадка для саморазвития и общения с коллегами».

Татьяна Шарафиева, газета «Егоршинские вести», статья «Поиграть в войнушку? Нет, все серьезнее гораздо». В ней дается новый взгляд на военно-патриотическое воспитание молодежи.

Анна Коршунова, портал «Друг для друга online», статья «Под Курском школьница спасла подругу от преступника с ножом». В ней говорится о дружбе и взаимовыручке двух 15-летних девушек, которые не бросили друг друга в экстремальной ситуации.

Елена Мирошниченко, «БелПресса», публикация ««Мы ждем любви». Как белгородка нашла себя, помогая другим» — о страдающей ДЦП девушке, открывшей в соцсетях благотворительную группу «Пробудись, душа».

Кто из десяти перечисленных номинантов победит в организованном ФАН конкурсе региональных журналистов, зависит от вас: обладателем приза в размере 100 тысяч рублей станет автор, набравший больше всего голосов в ходе онлайн-голосования, которое продлится с 9.00 31 декабря 2019 года до 00.00 20 января 2020 года.