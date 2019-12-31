Сирия, 31 декабря. В Даръа произошел взрыв у пограничного поста сирийской армии. Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон доставили гумпомощь в Эс-Сувейду. Неизвестные напали на курдских боевиков в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: понесли потери в результате взрыва в провинции Даръа; направили партию подкреплений в район города Айн-Исса в северной части Ракки.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА вблизи города Тель-Маннас в Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: пережили нападение неизвестных исламистов в Ракке.

Провинция Даръа

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что в провинции Даръа прогремел взрыв. Сработала бомба, которая была заложена вблизи одного из пограничных постов Сирийской арабской армии (САА). В результате инцидента погибли двое военнослужащих САА, еще трое сирийских солдат получили ранения. Более подробной информации о месте случившегося пока не поступало. Предполагаемыми организаторами взрыва считаются боевики вооруженной оппозиции, которым удалось скрыться в безлюдных районах во время освободительной операции «Базальт». Многие военные эксперты полагают, что джихадисты подпольных групп координируют свои действия с силами западной коалиции, дислоцирующимися в районе Ат-Танфа.

Тем временем Сирийский Центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщил о новом нападении неизвестных в районе населенного пункта Ас-Санамейн. Под обстрелом оказалась группа мирных жителей в одном из магазинов города. По меньшей мере три сирийца пострадали, о степени тяжести полученных ими ранений пока ничего неизвестно.

Провинция Идлиб

К востоку от Маарет ан-Нумана продолжаются вооруженные стычки на линии разграничения сил правительственной армии и боевиков исламистских бандгрупп. Согласно информации Twitter-канала (baladinetwork), в ответ на обстрелы со стороны джихадистов террористического объединения «Тахрир аш-Шам» части Сирийской арабской армии (САА) наносят удары по расположениям боевиков недалеко от города Тель-Маннас. О потерях сторон в живой силе или военной технике пока ничего неизвестно. Напомним, сухопутные войска сил САР временно приостановили движение в данном районе из-за проливных дождей.

Провинция Ракка

Неподалеку от административного центра провинции произошло очередное нападение на курдских боевиков. По данным военного источника в сети Twitter (alahmed_nasser), неизвестные напали на один из блокпостов «Демократических сил Сирии»**** (SDF) недалеко от сельскохозяйственного района Хаттин, в результате чего были убиты три члена группировки. Предполагается, что вылазка была совершена боевиками подпольных ячеек «Исламского государства»1. Как известно, пренебрежение необходимыми мерами по зачистке подконтрольных SDF территорий привело к росту числа налетов неизвестных.

Между тем Twitter-канал (XXVII27) сообщает о том, что в район города Айн-Исса прибыла партия подкреплений Сирийской арабской армии (САА). Дополнительные отряды были размещены вдоль трассы М-4.

Провинция Эс-Сувейда

Новая гуманитарная акция российского Центра по примирению враждующих сторон прошла в Эс-Сувейде. Гумпомощь была доставлена в населенный пункт Абу-Альхарат. Отмечается, что среди нуждающихся жителей были распределены 250 продовольственных наборов общим весом более тонны.

Кроме того, в провинции были проведены работы по реконструкции зданий, которые были разрушены во время оккупации территорий боевиками «Исламского государства». Так, был восстановлен жилой дом в деревне Арадже, отремонтированы два дома в населенных пунктах Аршун и Батха, находящихся в Хаме и Алеппо соответственно.

1 Организация запрещена на территории РФ.