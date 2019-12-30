МИД РФ серьезно обеспокоен принятием в Черногории закона о вероисповедании

Москва, 30 декабря. Министерство иностранных дел России выразило серьезную озабоченность в связи с принятием парламентом Черногории закона о вероисповедании.

Закон о свободе вероисповедания или убеждений и правовом положении религиозных общин, в частности, дает властям Черногории возможность изымать у Сербской православной церкви (СПЦ) находящиеся в стране более 650 объектов с перспективой их передачи в введение раскольнической непризнанной «черногорской православной церкви». В МИД считают, что усиление административного нажима на СПЦ делается для того, чтобы ее полностью «выжить» из Черногории.

Внешнеполитическое ведомство России убеждено в необходимости неукоснительно соблюдать законные права канонических православных церквей.

«Пренебрежение их мнением, посягательство на исторически сложившиеся реалии, попытки узурпации собственности, искусственное создание условий для разобщения верующих чреваты большими проблемами», — говорится в сообщении МИД.

По мнению российских дипломатов, принятый парламентом и подписанный президентом Черногории закон о вероисповедании не только затрагивает интересы Черногорско-Приморской митрополии СПЦ, но и выводит эту проблему на международный уровень.