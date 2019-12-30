Названы популярные дальние места, где россияне встретят Новый год

Москва, 30 декабря. Аналитики туристического поисковика Aviasales составили рейтинг из 15 популярных дальних мест, куда москвичи полетят в новогоднюю ночь.

На первой строчке оказался Бангкок, жители Москвы купили билеты туда по средней цене в 42 тысячи рублей. Следом за столицей Таиланда идет Бали, перелет туда оказался одним из самых дорогих — 63 тысячи рублей в среднем.

Тройку лидеров замыкает тайский остров Пхукет. Россиянам билеты туда обошлись в 54 тысячи рублей.

Список дальних мест, куда туристы отправятся праздновать Новый год, пополнили Коломбо, Дели, острова Маврикий и Сейшелы, южно-африканский город Кейптаун.

Вошли в рейтинг и американские направления. Москвичи решили встретить 2020 год в Майами, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Востребованными оказались также острова Занзибар и Самуи, а за авиабилеты на Мальдивы туристы заплатили в среднем 77 тысяч рублей.

Замыкает рейтинг столица Кубы Гавана, куда перелет стоил 47 тысяч рублей.

Ранее эксперты «ТурСтат» выяснили, что Московская область вошла в топ-3 самых популярных направлений на новогодние праздники в России. Лучшим при этом назвали саму столицу, а на третьем месте расположился Санкт-Петербург.

Тем временем стало известно, как российские знаменитости отпразднуют Новый год. К примеру, экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова встретит 2020 год в поселке Новахово, а именно — в ресторанном комплексе на территории отеля Novahoff.