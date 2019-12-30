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Названы популярные дальние места, где россияне встретят Новый год

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Названы популярные дальние места, где россияне встретят Новый год

Москва, 30 декабря. Аналитики туристического поисковика Aviasales составили рейтинг из 15 популярных дальних мест, куда москвичи полетят в новогоднюю ночь.

На первой строчке оказался Бангкок, жители Москвы купили билеты туда по средней цене в 42 тысячи рублей. Следом за столицей Таиланда идет Бали, перелет туда оказался одним из самых дорогих — 63 тысячи рублей в среднем.

Тройку лидеров замыкает тайский остров Пхукет. Россиянам билеты туда обошлись в 54 тысячи рублей.

Названы популярные дальние места, где россияне встретят Новый год

Список дальних мест, куда туристы отправятся праздновать Новый год, пополнили Коломбо, Дели, острова Маврикий и Сейшелы, южно-африканский город Кейптаун.

Вошли в рейтинг и американские направления. Москвичи решили встретить 2020 год в Майами, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Названы популярные дальние места, где россияне встретят Новый год

Востребованными оказались также острова Занзибар и Самуи, а за авиабилеты на Мальдивы туристы заплатили в среднем 77 тысяч рублей.

Замыкает рейтинг столица Кубы Гавана, куда перелет стоил 47 тысяч рублей.

Названы популярные дальние места, где россияне встретят Новый год

Ранее эксперты «ТурСтат» выяснили, что Московская область вошла в топ-3 самых популярных направлений на новогодние праздники в России. Лучшим при этом назвали саму столицу, а на третьем месте расположился Санкт-Петербург.

Тем временем стало известно, как российские знаменитости отпразднуют Новый год. К примеру, экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова встретит 2020 год в поселке Новахово, а именно — в ресторанном комплексе на территории отеля Novahoff.

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Источник: Aviasales
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