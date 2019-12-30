Экс-политзаключенный Денис Шатунов рассказал о своем освобождении и планах на будущее

Долгожданный обмен пленными между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками по формуле «всех установленных на всех установленных» состоялся накануне, 29 декабря. Всего Киев передал ЛДНР 124 человека, а Луганск и Донецк передали 76 граждан Украины.

Свободу в этот день обрел политический заключенный из Одессы, активист «Куликова поля» Денис Шатунов, приговоренный украинским «правосудием» по надуманному обвинению к 10 годам лишения свободы. Федеральное агентство новостей ранее уже неоднократно рассказывало о его судьбе.

Несмотря на процессуальную очистку, Денис опасается возвращаться в Одессу. Он принял решение перебраться в ЛНР. Корреспондент ФАН навестил Шатунова в одной из больниц Луганска.

— Денис, как вы себя чувствуйте?

— Пока полное ощущение, что меня поменяли, не пришло. Такое пока еще чувство эйфории, прострации.

— А как ваше здоровье? Я помню, у вас были определенные проблемы…

— Да, были… Сейчас идет обследование, будем все лечить. Пока вроде нормально все.

— Расскажите, как проходил обмен?

— Я сидел в Черкассах. Ко мне пришли и сказали писать прошение о помиловании. Я уже прекрасно понимал, куда это нужно писать и для чего. Написал довольно краткое прошение, на полстраницы А4. Подписал, дату поставил…

Это было за пару дней до того, как меня забрали из лагеря. Сначала отвезли в Киев, мы сутки там пробыли в Лукьяновском СИЗО, а потом нас повезли в Артемовск. Там тоже сутки пробыли в СИЗО, после чего нас автобусами повезли в Майорск.

Там, в общем-то, ничего не было особенного — нас выводили партиями по несколько человек. Там стояли Ольга Анатольевна Кобцева (руководитель рабочей группы по обмену пленных ЛНР. — Прим. ФАН) и [Валерия] Лутковская (представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу. — Прим. ФАН). У нас забрали сумки и повели в другой автобус.

— То есть, вы в итоге шли все-таки по списку ЛНР?

— Да. С вечера нас привезли в областную больницу в Луганске, расселили по палатам, назначили кучу процедур. Обследования начались в тот же день. Мы уже прошли терапевта и кардиолога.

— Когда вас везли на обмен, не было опасения, что все еще может сорваться? Или вы были уверены?

— Нет, уверен я не был… Были опасения, грубо говоря, чуть ли не до прибытия в Луганск.

— Какие чувства испытали, когда уже поняли, что обмен состоялся? Что это уже свершившийся факт…

— Я до сих пор не могу этого в полной мере осознать. Чувство было — возможно, это сон. Какое-то непонятное чувство неопределенности — где я, что я и что вообще здесь происходит?

— Как к вам по дороге на обмен относились, как с вами обращались? Не было угроз и так далее?

— Да нормально обращались… Никаких угроз не было. Кто-то с пониманием относился — мол, вас меняют, и хорошо. Были те, кто просто не реагировал на нас. Просто нас нет и все, чтобы им не говорили. Но какой-то вызывающей агрессии я не видел. Может, у кого-то и было. Были довольно серьезные обыски — сначала в Черкассах, когда выезжал, потом в Киеве, но это, в общем-то, стандарт — когда обыскивают сумки, вещи.

— Денис, вы теперь на свободе и можете не стесняться в выражениях. Как оцениваете годы, проведенные в заключении?

— Они просто потеряны. Угроблено здоровье. Потеряны 4,5 года, которые я мог потратить на семью, на что-то более полезное.

— А в плане обращения с вами в лагере?

— Во время следствия было моральное, психологическое давление. Физическое давление ко мне не применялось… А моральное было и довольно сильное. Они пытались добиться своего любой целой. У них нет каких-то ограничений. Им все равно, как и что — им лишь бы своего. Видели, как избивали ребят и пытали — физически и морально. Я видел таких людей в СИЗО, потом — в лагере.

— Какие у вас дальнейшие планы?

— Сейчас хотелось бы придти в чувство, осознать, что я все-таки на свободе. Собираюсь восстанавливать здоровье, пройти курс лечения. Потом хочу поехать, повидаться с семьей, или же семья приедет сюда на некоторое время, пока я буду здесь. Очень соскучился… Если жену я все-таки раз в три месяца видел, то дочку я не видел очень давно. Ну, а потом — работать и еще раз работать.

— Вы же, получается, сколько были в местах лишения свободы?

— Четыре с половиной года. С июня 2015 года.

— А жить где собираетесь, если не секрет? В России или в одной из республик Донбасса?

— Я пока еще не определился. Решение нужно будет принимать совместно с женой. Мы над этим пока размышляем.

— Рассматриваете вариант возвращения на Украину?

— Нет-нет, хватит!

— Какие планы по трудоустройству?

— Я по первому образованию — повар, но долгое время работал телохранителем. А так — будем решать.

— Денис! Вся наша редакция поздравляет вас с освобождением и наступающими праздниками!

— Спасибо огромное вам, ребята, за поддержку! Вашим читателям — огромное спасибо за моральную и финансовую поддержку! Если бы не вы, я не знаю, как бы я выжил, как бы выжила моя семья в этой ситуации. Огромное вам всем спасибо!