Экспортные Су-35С попали топ-5 российских военных контрактов с Африкой

Москва, 30 декабря. Россия в ходе форума Россия — Африка, который состоялся октябре, заключила военные контракты с африканскими странами на общую сумму более 800 млрд рублей. Такие данные в понедельник привел портал «Экономика сегодня».

Самым крупным является соглашение о поставке истребителей четвертого поколения Су-35С Египту. Партия российских самолетов обошлась Каиру в 2 млрд долларов.

На втором месте оказалось рамочное соглашение на поставку истребителя пятого поколения Су-57Э в Алжир. Стоимость контракта — 6 млрд долларов.

На третьем месте — поставка в Анголу 12 истребителей Су-30К, которые находились на вооружении Индии. Этот договор реализовывался через Россию, поскольку Ангола и Индия связаны с Москвой определенными обязательствами.

На четвертом и пятом местах — соглашения по военно-техническому сотрудничеству с Мали и Конго соответственно, которые были заключены в 2019 году. Впрочем, оценить масштаб этих контрактов невозможно, так как информация по ним закрыта.

Военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что Москва активно сотрудничала с африканскими странами еще во времена СССР. Самыми перспективными государствами тогда считались Ангола, Эфиопия, Алжир и Египет. Однако после развала Советского Союза Россия была вынуждена оставить это направление. Теперь же РФ вновь наращивает влияние в регионе.