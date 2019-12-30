Сирийские боевики пополняют ряды террористов ПНС Ливии в Триполи

Москва, 30 декабря. Кадры переброски сирийских боевиков в Триполи опубликованы в Сети.

Пользователь Twitter опубликовал несколько снимков, на которых запечатлены автобусы с сирийскими боевиками. По словам автора снимков, сирийских боевиков перебрасывают в район Аль-Каримия в Триполи, где базируется командный пункт 301-го батальона террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что около двух тысяч сирийских боевиков были переброшены из Турции в Ливию. О прибытии сирийских боевиков сообщил полевой командир 404-го батальона группировки «Фурсан Джанзур», капитан Абд аль-Кауи Халифа, который был взят в плен военнослужащими Ливийской национальной армии (ЛНА). В распоряжении ФАН появились эксклюзивные кадры допроса, захваченного в плен боевика.

Кроме того, корреспондентам ФАН удалось выяснить, что 27 декабря из Турции на в Ливию прибыли два самолета с военной «помощью» для террористов ПНС Ливии. ФАН провел собственное расследование, результаты которого подтверждают вмешательство Турции во внутренние дела Ливии.

В настоящее время незначительная часть территории Ливии контролируется террористами ПНС. Так называемое Правительство национального согласия Ливии было искусственно сформировано при поддержке лишь 12 стран-участниц ООН. Большая часть территории Ливии находится под контролем законного правительства республики, которое было признано многими арабскими государствами.

В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама», целью которой является освобождение Ливии от террористов, захвативших часть республики после государственного переворота в 2011 году.

Весной 2019 года ЛНА начала новый этап операции «Аль-Карама», в рамках которой войска Хафтара намерены освободить Триполи и северо-западные районы республики от боевиков, которые связаны с запрещенными в России террористическими группировками «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. В настоящее время силы ЛНА контролируют более 90% территории Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.