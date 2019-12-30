Ученые прочат Европе климатическую катастрофу

Амстердам, 30 декабря. Ученые из Гронингенского университета в ближайшие сто лет прочат Европе катастрофические климатические последствия, спровоцированные сменой направления Северо-Атлантического течения. Об этом сообщает портал EurekAlert.

По мнению исследователей, причиной этому может стать таяние ледников в Гренландии, вызванное глобальным потеплением, и увеличение количества осадков, повышающее количество пресной воды в верхних слоях северной части Атлантического океана.

Вероятность опасного для Старого света сценария ученые определили на уровне 15%, однако отметили, что их модель не учла влияние таяния арктических льдов, которое, безусловно, повышает риск наступления этих изменений.

Подобные перемены, считают в голландском университете, могут спровоцировать в Европе сильное похолодание, поскольку именно это течение позволяет сохранять в Северной Атлантике относительно мягкий климат.

Климатические изменения происходят не только в Европе. Обмеление реки Замбази в Африке привело к почти полному исчезновению знаменитой жемчужины континента — водопада Виктория, вместо бурных потоков которого теперь открывается вид на голые склоны. Президент Замбии Эдгар Лунгу, комментируя происходящее, назвал это «ярким напоминанием о том, что изменение климата делает для нашей окружающей среды».

Погодные аномалии наблюдаются в том числе и в России. Нынешнюю зиму в стране нельзя назвать соответствующей норме. Климатолог объяснил, что в будущем перемены климата могут привести к тому, что россияне все реже будут сталкиваться с настоящими «русскими морозами».