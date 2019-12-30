МИД РФ назвал фейком информацию о вечеринке «в стиле Гэтсби»

Москва, 30 декабря. Министерство иностранных дел России назвало фейком информацию о проведении в ведомстве дорогостоящего корпоратива.

Ранее в прессе распространились сообщения, что российские дипломаты якобы планируют провести вечеринку в стиле «Великого Гэтсби» и потратить на нее 2,5 миллиона рублей.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что МИД никаких мероприятий не организовывал.

«Устраивает (вечеринку) мероприятие ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса при МИД России» (ГлавУпДК)», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщения, распространяемые СМИ, дипломаты назвали очередной манипуляцией и «эпическим фейлом». В МИД призвали набирать людей с образованием, которые способны отличить госслужбу от коммерческой деятельности.