Юшков предупредил о риске энергокризиса на Украине

Россия и Украина подписали в Вене мировое соглашение по транзиту газа. В соответствии с протоколом, который был утвержден 20 декабря в Минске, Киев обещал отказаться от всех антимонопольных претензий в размере около 7,4 миллиарда долларов, а «Газпром» — отозвать из суда в Женеве иск о нарушении Украиной обязательств по защите инвестиций. Это соглашение является условием для заключения нового договора по транзиту российского газа в Европу, который в случае подписания должен вступить в силу с 1 января 2020 года. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал Федеральному агентству новостей, чего ждать в том случае, если сторонам не удастся договориться по финальным тезисам.

29 декабря представители «Газпрома» и «Оператора ГТС Украины» встретились в Вене с целью окончательного согласования пакета документов по транзиту газа. Но в тот же день согласовать и подписать все бумаги не удалось. Они были подписаны сегодня, 30 декабря, о чем сообщил на своей странице в Facebook замминистра юстиции Украины Иван Лещина. Он также опубликовал фотографию договора, на котором стоят подписи представителя «Газпрома» Елены Бурмистровой и министра юстиции Украины Дениса Малюски.

«Украина и «Газпром» подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию», — написал Лещина на своей странице в Facebook.

Первые положения протокола, рассказывает Юшков, касались отказа от взаимных претензий. И здесь стороны фактически все выполнили. «Газпром» выплатил 2,9 миллиарда долларов. Далее «Нафтогаз» отказывается от остальных претензий к «Газпрому», так как у них были суды в Стокгольмском арбитраже по периоду с 2009 года по 2017 год включительно. А по 2018-2019 годы оговаривалось, что снова будут поданы аналогичные иски в том случае, если споры не урегулируются.

«Украина должна отказаться от требования взыскания с «Газпрома» 7,4 миллиарда долларов. Штраф, правда, был там высосан из пальца, если говорить откровенно. Они выписали штраф с претензией, что «Газпром» является монополистом на рынке транзита газа, хотя на самом деле поставкой газа на Украину занимался «Укртрансгаз». И этот штраф касался совершенно другой истории. Украинцы боялись, что им зимой не хватит газа и приготовились к тому, чтобы изымать его из транзитных объемов. Штраф был придуман для того, что забрать эту сумму на транзитный газ. Этот штраф мировым сообществом не признан, у нас никаких опасений по этому поводу и не было. Поэтому они так быстро все и подписали, от всего отказались», — пояснил эксперт.

Далее следует уже непосредственно подписание транзитных соглашений. Но там должна была быть очень сложная конфигурация. «Газпром» должен был подписать договор по разным вопросам с «Нафтогазом» и с оператором ГТС. И вот там, по мнению Юшкова, и получилась задержка. Стороны не до конца согласовали тексты соглашений. Они вроде бы как что-то подписали даже, фотографии подписанных документов появились в Интернете, но окончательный текст, видимо, еще не согласовали.

«Я думаю, проблема в том, что не была назначена формула тарифообразования. От этого и будет зависеть, компромисс ли это, либо какая-то из сторон выиграла. У украинской стороны довольно велик соблазн попытаться туда впихнуть повышающих коэффициентов побольше, максимизировать свою выгоду. Министр энергетики Украины уже заявлял, что за пятилетний контракт Украина получит 15 миллиардов долларов. Получается по 3 миллиарда в год. Мы и сейчас столько платим. Из-за разных объемов прокачки тариф в два раза вырастет. В связи с этим сейчас и разгораются главные споры. 30 декабря уже завершается, и остается один день для подписания итогового договора», — рассказал Юшков.

Действующий контракт заканчивается в 10 утра 1 января. Эксперт пояснил, что даже в случае отсутствия подписей обеих сторон газ будет подаваться и дальше, так как это предусмотрено энергетической хартией. Но Украина ранее заявляла, что будет закачивать транзитный газ в подземные хранилища как некий вещдок и подписывать его как «газ неизвестного происхождения». Если украинцы действительно начнут так делать, повторится история 2009 года, когда вентиль перекрывался, что повлекло за собой так называемый энергокризис. Сейчас «Газпром» может подождать несколько дней, европейцы убедятся в том, что Украина закачивает газ в подземные хранилища, а дальше последует отключение транзита и новый энергокризис.

В настоящее время торги в Вене продолжаются, и в конечном итоге, понадеялся Юшков, итоговое соглашение мы все-таки увидим.

Если российская и украинская стороны все-таки успеют подписать контракт до звона курантов (максимум — до 10 утра 1 января), минимальный объем прокачки газа с первого дня 2020 года составит 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров ежегодно в период с 2021 по 2024 год.