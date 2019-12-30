Египет заявил об угрозе стабильности в регионе из-за ситуации в Ливии

Москва, 30 декабря. Египет подал запрос в Лигу арабских государств (ЛАГ) на проведение внеочередного заседания организации для обсуждения ситуации в Ливии и потенциальной эскалации конфликта, сообщает Albawabhnews.

В поданном 30 декабря запросе Каир подчеркнул, что текущее развитие ситуации в Ливии и потенциал для эскалации конфликта представляет угрозу стабильности североафриканской страны и всего региона.

Заседание ЛАГ, о котором просит Египет, нацелено на восстановление стабильности в Ливии при помощи политических решений в кратчайшие сроки.

После государственного переворота в Ливии в 2011 году в стране начался кризис. В Триполи было создано подконтрольное Западу ПНС Ливии, которое связано с террористами. Весной этого года командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о планах освободить Триполи от боевиков.

Большая часть страны находится под контролем ЛНА, более того, Хафтар активно поддерживает население, в том числе захваченного ПНС Ливии Триполи.

Пока ЛНА расширяет границы своего влияния, главарь ПНС Ливии Файез Саррадж улетел с семьей праздновать Новый год в Лондоне. По данным AlhadathTV, он остановился в отеле Corinthia.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил отправку военного контингента в Ливию для «стабилизации» ситуации в стране. Террористы ПНС Ливии уже направили Турции официальный запрос о предоставлении военной помощи.

Известно, что Анкара активно сотрудничает с ПНС Ливии, поставляя им боеприпасы и сирийских джихадистов. Ранее сообщалось, что в африканскую страну прибыли боевики «Исламского государства»1 и «Джебхат ан-Нусры»1 (террористические организации запрещены в России). Их транспортировку обеспечивала турецкая сторона.

1 Организация запрещена на территории РФ.