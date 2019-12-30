Путин и Лукашенко обсудили поставки газа и нефти в Белоруссию

Минск, 30 декабря. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, во время которого обсудили поставки нефти и газа в республику. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы двух государств во время беседы, состоявшейся в понедельник, обменялись теплыми поздравлениями по поводу Нового года.

«[Президенты] обсудили конкретные вопросы, касающиеся поставок нефти и газа в Республику Белоруссию», — говорится в сообщении.

Напомним, Лукашенко и Путин встречались 20 декабря на полях саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге. По итогам переговоров глава Белоруссии объявил, что Москва и Минск договорились об объемах поставок нефти и газа в следующем году. Речь шла о покупке Белоруссии у РФ около 20 миллиардов кубометров газа и порядка 24 миллионов тонн нефти. Лукашенко не стал уточнять стоимость энергоносителей, однако подчеркнул, что она будет не выше, чем в 2019 году.

В ноябре Москва и Минск согласовали значительную часть дорожных карт по интеграции двух государств. Сторонами был подготовлен 31 документ, охватывающий практически все сферы экономики. Согласно одной из дорожных карт, до сентября 2020 года должна быть отменена плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве.