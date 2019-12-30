Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

ГИБДД Подмосковья создала клип о пользе светоотражателей для пешеходов

244
0 Оставить комментарий

ГИБДД Подмосковья создала клип о пользе светоотражателей для пешеходов

Москва, 30 декабря. Сотрудники ГИБДД Подмосковья сняли молодежный клип, пропагандирующий безопасность на дорогах. Основной акцент видеоработы сделан на том, что одежда должна содержать светоотражающие элементы.

Чтобы стать «яркой личностью» и «засветиться на дороге» — достаточно светоотражателей на одежде, передает телеканал «360».

«Свет галогенов отражается от куртки, световозвращатель — спонсор ночной прогулки. С ним я яркая личность для всей округи», — поется в песне.

Клип в популярной и доступной форме объясняет, что ночью на одежде должны присутствовать светоотражающие элементы. Водителям проще заметить пешехода заблаговременно, когда элемент его гардероба содержит светоотражатели. Водитель сможет заметить пешехода за 400 метров — а этого достаточно, чтобы предотвратить ДТП.

Светоотражателем могут быть вставки как на рукавах или шапке, так и на обуви. Оптимальный вариант — четыре светоотражателя на разных элементах одежды.

Ранее ФАН сообщал, что на онлайн-портале правовой информации опубликованы новые изменения в российском законодательстве, способные существенно усложнить жизнь автомобилистов в наступающем году.

 

Новости партнеров

Новости партнеров