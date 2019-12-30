Правительство Украины одобрило сделку с «Газпромом»

Киев, 30 декабря. Правительство Украины одобрило соглашение с «Газпромом», которое предполагает заключение договора на транзит газа и внесудебное урегулирование всех исков к российской компании. Соответствующее распоряжение в понедельник появилось на сайте украинского Кабмина.

«Предоставить согласие на совершение акционерным обществом НАК «Нафтогаз Украины» следующих сделок: соглашения об урегулировании существующих газовых споров; договора о предоставлении услуг по транспортировке газа по территории Украины в 2020 –2024 годах», — говорится в документе, который подписал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Отметим, что договоренность о заключении нового контракта на транзит российского газа через Украину была достигнута буквально за несколько недель до Нового года, когда заканчивается текущий договор.

Новый контракт будет рассчитан на пять, а не на десять лет, как предполагалось изначально. Минимальный объем прокачки составит 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров ежегодно в период с 2021 по 2024 годы.

Россия выплатила Украине три миллиарда долларов, которые Украина отсудила у «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража. Киев со своей стороны отозвал все иски против газового гиганта и отменил штраф, который ранее ввел украинский антимонопольный орган. В понедельник глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон объявил о завершении переговоров с российской корпорацией «Газпром» в Вене.