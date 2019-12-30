Партия Порошенко заявила, что экс-лидер освободил три тысячи пленных

Киев, 30 декабря. Во время президентства на Украине Петра Порошенко из плена было освобождено более трех тысяч украинских граждан без выполнения недопустимых требований Кремля, в то время как новая государственная власть «пошла на поводу у России», обменяв террористов и бойцов «Беркута». Об этом говорится на сайте возглавляемой Порошенко партии «Европейская солидарность».

В партии напомнили, что по условиям Минских соглашений обменивать стороны должны были только участников боевых действий в Донбассе, но в итоге освобожденными оказались «террористы-убийцы», взорвавшие мирное шествие в Харькове, и бойцы «Беркута», обвиняемые в расстрелах на Майдане в 2014 году.

«Москва и контролируемые ею боевики все эти годы шантажировали Украину требованием выдать террористов и бойцов «Беркута», но команда Порошенко не поддавалась на это давление и смогла найти и освободить более 3000 наших граждан, которые находились в плену, без выполнения недопустимых прихотей Кремля», — сказано на сайте партии.

В «Европейской солидарности» считают, что обмен прошел с грубыми нарушениями со стороны России. В партии убеждены, что Москва нарушила договоренности «нормандского саммита», в рамках которых обмен определялся по формуле «всех на всех» или «всех установленных на всех установленных».

Соратники Порошенко также заявили о сдаче переговорных позиций президентом Украины Владимиром Зеленским. По их мнению, она стала «продолжением сомнительной политики по примирению агрессора».

«Частью этой непрерывной и опасной политики» в партии назвали отказ Киева от судебных исков в переговорах с Россией по газу и выдачу РФ «важного свидетеля по делу сбитого малайзийского лайнера МН17».

«Подобная угодническая политика нынешней власти недопустима», — заявили в партии Порошенко.

Напомним, 29 декабря между республиками Донбасса и Киевом состоялся обмен удерживаемыми лицами. Он стал первым за два года. В результате украинская сторона вернула 124 человека — 61 в ДНР и 63 в ЛНР, республики передали 76 человек — 51 из ДНР и 25 из ЛНР.

В частности в рамках процедуры Луганской и Донецкой народным республикам были возвращены бывшие сотрудники украинского спецподразделения «Беркут», которых Киев обвинил в стрельбе на Майдане в 2014 году. Тогда на Украине произошел государственный переворот, по итогам которого был свергнут законный президент страны Виктор Янукович. Протесты сопровождались насильственными действиями и многочисленными человеческими потерями. Новые власти страны, представив сомнительные доказательства, обвинили в гибели людей «беркутовцев».