Путин и Трамп обсудили по телефону контроль над вооружениями

Вашингтон, 30 декабря. Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин 29 декабря обсудили по телефону усилия по поддержанию режима контроля над вооружениями. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

«Президенты обсудили состояние двусторонних отношений и будущие усилия для поддержания эффективного [режима] контроля над вооружениями», — указал он.

Беседа, состоявшаяся в минувшее воскресенье, прошла по инициативе российской стороны. Согласно сообщению Кремля, президенты двух стран обсудили целый ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Путин и Трамп условились продолжать двустороннее сотрудничество, направленное на борьбу с терроризмом.

Во время разговора российский лидер поблагодарил главу Белого дома за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России.

В 2021 году истечет срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Вашингтон пока не определился, будет ли продлевать соглашение. Как отметил ранее Путин, договор СНВ-3 чрезвычайно значим для сдерживания гонки вооружений, а Москва полностью готова к диалогу.

Президент также заявил о готовности РФ работать над новыми соглашениями по контролю за вооружениями.