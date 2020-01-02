Крупные СМИ начали поднимать вопрос о поддержке террористов Турцией в Ливии

После многочисленных расследований Федерального агентства новостей о вмешательстве Турции во внутренние дела Ливии и кризис в стране, крупные мировые СМИ наконец обратили на эту проблему внимание. Французское радио «RFI» заявило, что авиакомпании «Afriqiyah Airlines» и «Ajniha», принадлежащие Абд аль-Хакиму Бильхаджу, доставляют сирийских боевиков в республику.

Как накануне сообщили в эфире на радио, информация о присутствии наемников из Сирии, переправляемых в Ливию через Турцию, дублируется в разных СМИ после опубликованных в Сети видео и фотоподтверждений присутствия боевиков в Триполи. Подтверждает эти данные радиостанция, ссылаясь на свои источники в аэропорту «Митига», который находится в зоне контроля бандформирований нелегитимного Правительства национального согласия Ливии.

Помощь в переброске боевиков из Сирии в Ливию оказывает глава ливийских авиакомпаний Абд аль-Хаким Бильхадж. Известно, что в молодости он примкнул к рядам запрещённой в РФ «аль-Каиды»1, воевал в Афганистане в 1988. В 1994 году он вернулся на родину, основав свою вооруженную группировку «аль Жайш аль ислями аль Мукатель аль Либи» (Воюющая исламская ливийская армия). Эти люди занимались терактами в Ливии и распространяли призывы уничтожить прошлого президента страны Муаммара Каддафи.

После уничтожения группировки переехал в Малайзию, где его арестовали в 2004 году. Впоследствии он был освобождён спустя 7 лет - этому поспособствовали влиятельные люди из запрещённых в РФ «Братьев мусульман». В 2011 году воевал против Каддафи и планировал стать главой военного совета Триполи. Сейчас проживает в основном в Турции.

По мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, члена экспертного совета «Офицеры России» Александра Перенджиева, сейчас Турция заняла очень странную позицию. С одной стороны, Анкара ищет возможность совместно с Россией урегулировать кризис в Сирии, с другой — поставляет в Ливию боевиков, вооружение, военную технику и своих инструкторов.

«Мы с вами делаем благое дело, разоблачая происки Турции. Вообще, что хочу сказать: мы преодолели с Турцией серьезные разногласия. Начали сотрудничать в налаживании мира в Сирии, хотя долго находились вообще в напряженных отношениях, но смогли вернуться к сотрудничеству и дружеским отношениям. Вершиной стал контракт на поставку С-400, пошли даже разговоры о том, чтобы продать наши новейшие истребители СУ-57 Турции. Такое сотрудничество начало налаживаться, что казалось, впереди только звезды. И тут неожиданный разворот Турции в виде поддержки террористов в Ливии и дестабилизации обстановки в стране. Наверное, мы в каком-то смысле имеем дело с «разными Турциями»: одна договаривается с нами по Сирии, осуществляет совместное патрулирование на сирийско-турецкой границе. А вот другая кинулась продавать оружие в Ливии, решила фактически установить протекторат над Ливией и через ПНС установить там свою власть», — сообщил корреспонденту ФАН Александр Перенджиев.

По мнению эксперта, такая картина должна больше освещаться в СМИ, чтобы люди знали о происходящих событиях. Кроме того, Перенджиев утверждает, что тема Ливии в новом 2020 году станет одной из самых главных в мировой повестке.

Напомним, как установило Федеральное агентство новостей, Анкара поддерживает террористическое ПНС Ливии, обеспечивая бандитов оружием в обход эмбарго ООН, перебрасывая членов экстремистских организаций из Сирии, а также бойцов спецподразделений.

Кроме того, корреспондентам ФАН удалось выяснить, что 27 декабря из Турции в Ливию прибыли два самолета с военной «помощью» для террористов ПНС Ливии. ФАН провел собственное расследование, результаты которого подтверждают вмешательство Турции во внутренние дела Ливии.

В настоящее время незначительная часть территории Ливии контролируется террористами ПНС. Так называемое Правительство национального согласия Ливии было искусственно сформировано при поддержке лишь 12 стран-участниц ООН. Большая часть территории Ливии находится под контролем законного правительства республики, которое было признано многими арабскими государствами.

1 Организация запрещена на территории РФ.