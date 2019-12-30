МИД РФ назвал неприемлемым обмен ударами между США и «Хезболлой» в Ираке

Москва, 30 декабря. Министерство иностранных дел РФ назвало неприемлемым обмен ударами, который совершили дислоцированные в Ираке военные США и бойцы ливанского движения «Хезболла».

«Считаем такие действия неприемлемыми и контрпродуктивными. Призываем все стороны воздерживаться от дальнейших шагов, чреватых резкой дестабилизацией военно-политической ситуации в Ираке, Сирии и соседних с ними странах», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что 27 декабря американская авиабаза, расположенная возле иракского города Киркука, подверглась обстрелу, в результате которого погиб гражданский специалист, а несколько военных получили ранения.

29 декабря США нанесли удары по пяти объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии, что привело к гибели 25 и ранению 50 человек. Среди погибших есть военный советник Ирана. Власти Ирака расценили обстрел как нарушение суверенитета страны.

По мнению востоковеда Бориса Долгова, причиной атаки на «Хезболлу» является то, что шиитские бойцы выступают на стороне правительственных сил Сирии. Кроме того, это может быть попытка «расчистить» коридор на границе, чтобы беспрепятственно вывозить из Сирии похищаемую американцами нефть.

Напомним, что США находятся в Ираке и Сирии незаконно. Они не имеют ни официального разрешения этих стран на военное присутствие, ни мандата Совбеза ООН.