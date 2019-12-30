Кремль опубликовал архивные фото и видео в честь президентского юбилея Путина

Москва, 30 декабря. Опубликован альбом, состоящий из уникальных архивных фотографий и видеозаписей, связанных с работой Владимира Путина на посту президента и главы правительства РФ.

На сайте президента РФ опубликованы самые яркие и интересные фотографии и записи последних 20 лет, связанные с работой Владимира Путина.

«Сейчас доступны материалы по 2004 год. Но даже в эту часть проекта попали более 600 фотографий и 100 видеороликов, а если смотреть все подряд, не пролистывая страницы, это займет около 2,5 часа. В ближайшие недели будут опубликованы материалы и за другие годы», — говорится в сообщении.

Опубликованный альбом не является хроникальным и не отражает всю работу Путина. Часть материалов хорошо известна публике, однако некоторые обнародованы впервые. В альбоме можно найти первое новогоднее обращение Владимира Путина, а также кадры, сделанные в ходе первых зарубежных визитов.

Ранее американское издание Bloomberg опубликовало статью, в которой подведены итоги работы Путина на посту главы государства и правительства РФ за последние 20 лет. Эксперты Bloomberg высоко оценили работу Путина, отметив, что он олицетворяет восстановление авторитета России, ее экономики и уверенности россиян в будущем. Издание Bloomberg неоднократно отмечало, что Путину удалось восстановить значительную часть влияния России, которое было утрачено после распада СССР.