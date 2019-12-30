Россельхознадзор ограничил поставки цитрусовых из Китая

Москва, 30 декабря. Россельхознадзор вводит с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки в Россию цитрусовых из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что решение об ограничении импорта было принято в связи с продолжающимися случаями выявления в продукции из КНР опасных карантинных объектов.

«Россельхознадзор отметил, что принимаемые китайской стороной меры для выполнения российских требований не доказали свою эффективность. Российское ведомство продолжает систематически выявлять опасные карантинные объекты в экспортируемой продукции», — говорится в сообщении.

Действие ограничений продлится до принятия китайской стороной «действенных корректирующих мер».

30 декабря состоялись переговоры представителей Россельхознадзора и главного таможенного управления Китая.

Ранее российское ведомство предупреждало китайских коллег о возможном введении лимита на поставки в РФ цитрусовых и картофеля в случае повторного обнаружения нарушений в продукции. Россельхознадзор также сообщил китайскому ведомству об усилении карантинного фитосанитарного контроля за возимыми в РФ цитрусовыми и картофелем.

По данным ведомства, Китай является одним из крупнейших поставщиков продукции растительного происхождения в Россию. За 11 месяцев 2019 года в страну из КНР было поставлено 240,6 тысячи тонн фруктов, из которых 151,2 тысячи составили цитрусовые.