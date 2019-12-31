ФАН объявил номинантов конкурса «Хорошие новости России» в рубрике «Наука и инновации»

Жюри конкурса «Хорошие новости России», проводимого Федеральным агентством новостей среди региональных СМИ, отобрало десять публикаций, претендующих на победу в номинации «Наука и инновации». До 20 января 2020 года читателям предстоит выбрать среди них победителя, который получит приз в размере 100 тысяч рублей. Форма для онлайн-голосования находится под этой публикацией.

Конкурсное жюри, в которое вошли профессиональные журналисты, политики и общественные деятели, приняло решение номинировать на конкурс «Хорошие новости России» в номинации «Наука и инновации» следующих авторов и материалы.

Анна Мещерская, «Тамбовский курьер», статья «Мичуринские ученые разработали инновационные технологии хранения фруктов и овощей». Автор рассказывает об изобретении Федерального научного центра имени И. В. Мичурина, которое позволяет сохранять овощи, фрукты и ягоды свежими длительное время.

Юлия Нигматуллина, Башкирское спутниковое телевидение. Специальный репортаж «Мед против рака». В нем рассказывается о том, что ученые выделили из башкирского бортевого меда особое вещество, уничтожающее раковые клетки.

Андрей Матлин, «Комсомольская правда. Пермь», статья «Две студентки и доцент придумали, как бороться с сосульками с помощью «рогатки» из обогревателя». В ней представлено устройство, которое «любой мужик с руками соберет за полчаса», чтобы легко и просто уничтожать снежные наросты с крыш.

Ольга Новикова, «Комсомольская правда. Самара», материал «Самарские ученые придумали дешевый способ производства «лунных кирпичей» в микроволновке». Здесь рассказано еще об одном ноу-хау отечественных изобретателей, которое вполне могут использовать при строительстве станции на Луне.

Екатерина Россошанская, информационный портал UlPravda.ru, публикация «Малышка на полмиллиона. Ульяновец создал уникальную машину для сушки зерна». В данной статье вниманию читателей представлен не имеющий аналогов в мире аппарат, изобретенный аспирантом инженерного факультета Ульяновского аграрного университета.

Ксения Соколова, газета «Бизнес Online», статья «Пятая промышленная революция — это мир, где совместно работают роботы и люди». В ней представлены удивительные открытия III Всемирного цифрового саммита по интернету вещей и искусственному интеллекту IoT & Al World Summit Russia 2019, прошедшего в Казани.

Публикация РИА Томск «Томский беспилотник 2.0 с ИИ подготовлен для финала «Зимнего города»» (автор не указан). Благодаря ней читатели узнали, что такое «туманный искусственный интеллект», и как томские наработки помогут управлять тысячами беспилотников одновременно.

Игорь Липский, телеканал «Губерния 33», материал «Молодые специалисты из Владимира предлагают превратить областной центр в первый в мире «умный город»». Он рассказывает о проекте по оптимизации технологических процессов теплоснабжения Владимира, который станет первым этапом в автоматизации всей городской инфраструктуры.

Айгуль Сабирова, городской информационный сайт Верхней Пышмы и Среднеуральска, статья «Алексея Бердюгина физика до Англии довела». Она знакомит читателя с молодым ученым из Верхней Пышмы, который сегодня трудится бок о бок с Нобелевскими лауреатами по физике — изобретателями графена.

Марина Мисютина, Александр Смирнов, ГТРК Чита, сюжет «Сенокосилка изобретателя из Таптаная стала экспонатом региональной выставки». Он представляет удобное и недорогое изобретение Даши Эрдынеева, которое механизатор с 40-летним стажем разработал с сыном-школьником.

Кто из перечисленных десяти номинантов победит в организованном ФАН конкурсе региональных СМИ и журналистов, зависит от вас. Обладателем приза в размере 100 тысяч рублей станет автор, набравший больше всего голосов в ходе онлайн-голосования, которое продлится с 9.00 31 декабря 2019 года до 00.00 20 января 2020 года.