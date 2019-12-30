Суд отказался рассматривать в особом порядке дело экс-главбуха «Седьмой студии» Масляевой

Москва, 30 декабря. Мещанский суд Москвы отказался рассматривать уголовное дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой в особом порядке.

Масляева единственная из фигурантов пошла на сделку со следствием и дала показания на других обвиняемых.

«Все, что я знала, высказала следствию на допросах. Прошу суд отнестись ко мне снисходительно», — сказала она на заседании.

Более мягкое наказание для экс-главбуха «Седьмой студии» просили также прокурор, представитель Минкультуры, признанного потерпевшим по делу, и адвокат обвиняемой Юрий Ефименков.

«Суд постановил: рассмотрение уголовного дела (…) прекратить, на 13 января назначить рассмотрение дела в общем порядке», — объявила судья Татьяна Шанина.

Напомним, по версии следствия, режиссер Кирилл Серебренников и продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 миллиона из 214 миллионов рублей, выделенных «Седьмой студии» на реализацию проекта «Платформа».

Следователи полагают, что экс-продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова могла уничтожить часть бухгалтерских документов. Дело начали рассматривать повторно, суд назначил экспертизу. Предыдущая показала, что на проект «Платформа» было потрачено 216 миллионов рублей при его стоимости в 260 миллионов — то есть режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.

На скамье подсудимых оказались несколько представителей студии. Из всех фигурантов дела свою вину признала только бывший бухгалтер «Седьмой студии» Масляева. Во время заседания женщина рассказала, что «обналичивала» денежные средства и «принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение».