Топ-10 громких политических событий в Африке в 2019 году

Состоявшийся в Сочи саммит «Россия — Африка 2019» продемонстрировал необходимость возобновления диалога Москвы со странами африканского региона. Федеральное агентство новостей подготовило топ громких политических событий в Африке в 2019 году.

Саммит «Россия — Африка»

В сочинском Парке науки и искусства «Сириус» 23 октября состоялся масштабный саммит «Россия — Африка», который продлился два дня. Это первое в истории российско-африканских отношений мероприятие такого уровня, в нем приняли участие лидеры более 40 африканских государств, а также руководители крупнейших региональных объединений и организаций. Все с конкретными предложениями о сотрудничестве. В общей сложности на форум приглашены около 10 тысяч участников, которые представят различные секторы экономики.

Необходимо отметить, что взаимодействие выстраивалось на принципах взаимной выгоды и уважения. Как ранее заявлял президент России Владимир Путин, «Москва последовательно поддерживает стремление африканских государств проводить независимую, самостоятельную политику без подсказок извне». Участники саммита обсудят вопросы международной повестки дня, поделятся мнениями по актуальным проблемам, представляющим наибольший интерес для России и государств африканского континента.

По результатам мероприятия стороны заключили множество выгодных контрактов.

Ту-160 в ЮАР

Во вторник 22 октября на авиабазе «Ватерклуф» в предместье столицы Южноафриканской республики приземлились два российских стратегических ракетоносца Ту-160. В небе над Преторией их встречал почетный эскорт из истребителей местных ВВС Gripen и Hawk.

Вместе со «стратегами» в африканскую страну прилетели военно-транспортные Ан-124 «Руслан» и Ил-76 с инженерно-техническим персоналом, а также аппаратурой для обслуживания воздушных судов в дальней командировке.

Российская авиагруппа посетила страну в рамках соглашения между министерствами обороны двух стран от 14 июня 1995 года. Кроме того, сообщается, что Москва и Претория имеют прочные исторические связи с момента установления дипломатических отношений в феврале 1992 года.

Сотрудничество Мали и России

Правительство Российской Федерации одобрило соглашение о военном сотрудничестве с Мали. Сами договоренности подразумевают расширение военного сотрудничества в вопросе подготовки войск инженерного обеспечения, военного образования и военной медицины.

Кроме того, стороны заявили о сотрудничестве в миротворческих операциях под эгидой ООН и в борьбе с терроризмом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, вступил в силу на неопределенный срок.

Смерть президента Туниса

Президент Туниса Беджи Каид ас-Себси 25 июня скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.

За месяц до смерти ас-Себси несколько раз госпитализировали по состоянию здоровья. Он занимал пост президента Туниса с 2014 года, а ранее возглавлял ряд министерств и ведомств Туниса, в том числе Минобороны и МИД, был председателем Палаты представителей.

Санкции США против Сомали

В апреле президент США Дональд Трамп подписал указ, продлевающий действие санкционного режима в отношении Сомали, введенного 12 апреля 2010 года администрацией экс-президента Барака Обамы.

По словам представителя Белого дома, ситуация в Сомали продолжает «представлять особую и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов». И именно по этой причине режим санкций был продлен. Режим чрезвычайного положения в отношении Сомали был введен в 2010 году в связи с ухудшением ситуации в области безопасности и продолжающимся насилием в стране, а также пиратством и вооруженными грабежами на море вблизи побережья Сомали.

Поставки оружия в ЦАР

В минувшем сентябре Российская Федерация поставила для нужд армии Центрально-Африканской Республики (ЦАР) партию оружия. Об этом сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН. Встреча была посвящена укреплению мира и безопасности в регионе.

Кроме того, дипломат добавил, что поставка происходила на безвозмездной основе и что это была уже вторая партия оружия, отправленная в ЦАР.

Наступление на Триполи

В апреле командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар отдал приказ о наступлении на Триполи, где находится так называемое Правительство Национального Единства во главе с премьером Файезом Сарраджем.

Сначала военачальник ЛНА распорядился войти в город мирно и не открывать огонь по мирным гражданам и безоружным.

«Те, кто сложит оружие, будут в безопасности, те, кто вывесит белый флаг, будут в безопасности», — заявлял Хафтар.

Наступление на город продолжается и по сей день.

Авиасообщение с Египтом

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным ряд тем двустороннего сотрудничества, в том числе ход реализации крупнейшего совместного проекта — строительства первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа», а также вопросы восстановления полноформатного авиасообщения между двумя государствами.

Однако каких-то конкретных решений предложено не было, надежда есть на 2020 год.

Ангола в фарватере России

Президент Анголы Жоау Лоуренсу в апреле выступил на пленарном заседании Государственной думы РФ, где заверил присутствующих что Луанда и Москва выступают против вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

«Наша страна всегда являлась приверженцем диалога и мирных переговоров, осуждая применение или угрозу применения силы как формулу для разрешения конфликтов», — сказал он тогда.

По словам лидера страны, Ангола глубоко обеспокоена усиливающейся агрессией, направленной против суверенных стран, а также пренебрежением правом всех народов на самоопределение. При этом Лоуренсу указал, что Ангола и РФ всегда были сторонниками построения мира без войн, «где правила бы энергетическая и продовольственная безопасность, мира, где значительно меньше голода, нищеты, эпидемий, где усилилась бы борьба с терроризмом, с торговлей людьми, с торговлей наркотиками, нелегальной миграцией и международной преступностью».

Новый президент ДРК

В начале года Конституционный суд Демократической республики Конго (ДРК) признал кандидата от оппозиции Феликса Чисикеди победителем президентских выборов, состоявшихся в стране 30 декабря 2018 года.

Тем не менее его главный оппонент, Мартин Файулу отказался признать поражение и призвал международное сообщество занять такую же позицию. В конце концов он согласился с результатами избирательного процесса. Ранее Африканский союз ставил под сомнение достоверность промежуточных результатов выборов, которые опубликовала национальная избирательная комиссия ДРК, и призвал приостановить объявление окончательных итогов.