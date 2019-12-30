Су-57 получит испытанное в Сирии вооружение

Москва, 30 декабря. Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшее вооружение, которое прошло испытания в Сирии. Об этом в понедельник рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

По его словам, на данный момент арсенал самолета держится в секрете, однако уже сейчас можно говорить о том, что у истребителя будет минимум 16 точек подвески: восемь во внутреннем отсеке и столько же — на внешней стороне, пишет «ПолитРоссия».

«Мы уже два раза гоняли Су-57 в Сирии, испытывали новейшее вооружение. Так что сейчас мы фактически создаем для Су-57 оружие, прошедшее успешные испытания войной. Недаром наши самолеты там очень славно поработали — промахов нет», — отметил Баранец.

Военный эксперт предположил, что новый самолет получит ракеты «воздух-воздух» и «воздух-земля». Не исключено, что у Су-57 появится модернизированная ракета КС-172, которая способна поражать противника на расстоянии 400 км.

Кроме того, есть информация о том, что истребитель будет вооружен некоей ракетой, способной поражать цели на расстоянии до 600 км. Ее называют «изделие 810», но подробностей о характеристиках нового оружия пока нет.

Что касается оружия класса «воздух-земля», то тут речь, вероятнее всего, пойдет о модернизированной ракете X-38М. Она позволяет поражать цели, когда самолет находится на расстоянии 80 км от зоны покрытия вражеской ПВО, а скорость составляет 2,5 Маха. В «брюхе» Су-57 будут спрятаны управляемые бомбы. В частности — КАБ-250.

О том, что Су-57 может получить гиперзвуковое оружие, ранее также сообщил начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев. Он также предположил, что новые самолеты могут быть оборудованы лазерным комплексом «Пересвет» для борьбы с крылатыми ракетами и дронами, а также элементами плазменного оружия.