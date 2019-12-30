Глава ДНР помиловал несовершеннолетних диверсантов

Донецк, 30 декабря. Глава ДНР Денис Пушилин помиловал группу несовершеннолетних диверсантов, причастных к подрывной деятельности на территории государства. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова.

На свободу отправятся восемь человек, подозреваемых в диверсионной деятельности. По информации Министерства государственной безопасности ДНР, малолетние диверсанты участвовали в подрыве объектов инфраструктуры, в том числе железной дороги в населенном пункте Ясиноватая.

Отмечается, что они были задержаны в сентябре 2016 года и полностью признали свою вину.

Ранее ФАН сообщал, что за 2019 год в результате 13 неудачных диверсионных вылазок на территорию ЛНР украинская армия потеряла семь военнослужащих, еще 15 стали инвалидами.