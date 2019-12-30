ЦСКА возобновит переговоры по Соболеву

Санкт-Петербург, 30 декабря. ЦСКА планирует возобновить переговоры о приобретении нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, сообщил источник Федерального агентства новостей.

«Армейцы» готовы предложить самарскому клубу 2 млн евро за трансфер одного из лучших бомбардиров текущего чемпионата России. Сам футболист при этом настроен на продолжение карьеры в Европе.

На игрока всерьез претендует «Локомотив», который также хочет приобрести партнера Соболева по «Крыльям» Антона Зиньковского.

Соболев перешел в «Крылья Советов» из «Томи» за 370 тысяч евро. В текущем сезоне на его счету 19 матчей во всех турнирах, 10 голов и 3 результативных передачи.

Осенью этого года футболист получил вызов в сборную России, однако пока не дебютировал в национальной команде.