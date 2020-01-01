Музей истории телефона в Москве вдохновит позвонить родным

В новогодние праздники мы будем без конца поздравлять любимых, семью и друзей на расстоянии, рассылать тексты в мессенджерах, записывать голосовые сообщения и звонить самым близким. Федеральное агентство новостей предлагает вспомнить эволюцию телефонной связи и в эти праздничные дни отправиться изучать ее в Музей истории телефона в Москве.

Музей истории телефона вырос из страсти коллекционера Виталия Езопова, генерального директора телекоммуникационной компании «Мастертел». Первый экспонат ему подарили партнеры. За ним потянулись следующие предметы, и коллекция быстро стала расти. Раритетные аппараты покупали на аукционах и блошиных рынках по всему миру, была даже выкуплена целая коллекция другого собирателя – Карбо.

Друзья и знакомые тоже участвовали в коллекционном приключении Езопова — дарили аппараты и аксессуары, наводили на редкие экспонаты. За 10 лет Виталий Езопов собрал крупнейшую в Европе коллекцию раритетных телефонных аппаратов и аксессуаров конца XIX – середины ХХ веков, на примере которых можно проследить, как со временем менялся дизайн и функционал телефонных аппаратов, как из предмета роскоши телефон превратился в один из самых необходимых атрибутов человека.

Сейчас в фондах музея до 2 000 экспонатов, хотя выставлено всего около 500. Когда коллекция выросла, первый музей открылся в Санкт-Петербурге, а затем переехал в более удобное здание в центре Москвы.

«Основная задача нашего музея — возвращение культурных ценностей в Россию. Мне кажется, очень важно возрождать интерес россиян к истории, в том числе, и к музейному делу, — считает Виталий Езопов. — Смотреть глубже, вникать в эпоху и ее атрибуты — это необычайно захватывающе. Музей задумывался мной и моими соратниками как возможность поделиться мировым техническим наследием с соотечественниками. Социальную задачу музея я вижу в передаче будущим поколениям знаний о том, как на протяжении нескольких веков эволюционировали средства коммуникации».

Все сотрудники Музея истории телефона гордятся своей «живой» экспозицией: в помещении постоянно что-то трезвонит, посетители звонят с одного аппарата на другой, вращают диски с цифрами, слушают зуммер, кидают монетки и всеми способами щупают, трогают и слушают историю.

Самые знаменитые аппараты в музее представлены копиями — чтобы не пропустить ни одного момента из эпохи телефонной истории. Здесь можно увидеть первый аппарат изобретателя Александра Белла и предка современного смартфона — бесхитростную деревянную коробочку; первые диски и трубки всех видов и форм.

«Пропущенный вызов», который мы знаем как пиктограмму на экране, показан в своем механическом воплощении начала XX века. За стеклом хранятся самые главные раритеты — роскошные трубки компаний Эрикссона и Сименса, замысловатый чугунный красавец норвежского происхождения, аппараты эпохи модерна в узнаваемом стиле с витиеватыми деталями и телефоны из дуба, ореха, красного дерева, которые не только связывали владельцев с миром, но и украшали интерьер и подчеркивали статус хозяина.

На заре развития телефонной связи все страны изощрялись в производстве, как могли, и за этим соревнованием можно проследить, переходя из зала в зал. Часть экспонатов специально оставлена вне стекол, чтобы их можно было попробовать в действии.

Как рассказала ФАН директор московского музея Светлана Козлова, на экскурсии приходят инвалиды по зрению и слуху, и, несмотря на изъяны в здоровье, могут наощупь распознать материал и текстуру, послушать звуки, которые издают аппараты разных эпох. В зале воспроизведена даже небольшая телефонная станция, на которой работали девушки-телефонистки и молниеносно соединяли абонентов, весь день переставляя местами проводки.

Не обходится и без легенд — один из аппаратов, возможно, принадлежал когда-то последней императорской семье Романовых.

«У нас нет соответствующих документов, чтобы утверждать это, — говорит Светлана Козлова. — Но по легенде именно этим аппаратом пользовался цесаревич Алексей. А вот его отец, император Николай II, по телефону говорить не любил».

По словам бывшего владельца, этот телефонный аппарат стоял в детской проходной комнате Александровского дворца (на это указывает и телефонная трубка аппарата, на которой выполнен барельеф маленького ребенка с телефоном). В 1917 году он был вывезен за границу одним из придворных царской семьи.

На Музей истории телефона рекомендуем не пожалеть времени и заложить несколько часов: Светлана рассказывает, как детей со слезами уводят из здания на английский или другие занятия, хотя ребенку больше всего хочется еще раз кинуть монетку в советский телефонный аппарат, позвонить на «правительственный телефон» или пошуметь телефонным диском, которых современные дети уже почти не застали.

Все телефоны – от прадедушек времен Белла, первых детищ Сименса и Эрикссона сменятся на ваших глазах, а в финале ждет скромный стенд с кнопочными «Нокиями», «Айфоном» и пейджером. Последний, к слову, узнают не все дети – приходится объяснять, так короток оказался век этого средства связи.

«Многие взрослые признаются, что сначала не понимали, зачем им идти в Музей истории телефона, — делится Светлана Козлова. — Но потом они говорят, что просто поражены нашей коллекцией и возвращаются сюда снова».

В Музей истории телефона можно попасть в любой день недели, кроме понедельника. По вторникам вход бесплатный и, разумеется, полный аншлаг. Кроме того, из здания музея можно отправить открытку в любой город России. «Настоящей живой почтой», — объясняют детям.

Хороших праздников и не забывайте звонить родным!