Кошкин назвал обстрел американской базы в Ираке ответом Тегерана на давление США

Москва, 30 декабря. Ракетный обстрел американской базы в Ираке стал ответом проиранских сил на многочисленные атаки со стороны военных США, считает политолог Андрей Кошкин.

В понедельник американская база на севере Багдада подверглась ракетному обстрелу. В ходе атаки были применены четыре ракеты «Катюша», сообщает Sky News Arabia. Вашингтон факт обстрела американской базы в Ираке не признает.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Андрей Кошкин считает, что ракетный обстрел военной базы США стал ответом проиранских сил на давление со стороны Вашингтона. Тегеран продемонстрировал, что не оставит без ответа нападки США.

Кошкин обратил внимание на тот факт, что столкновения между США и Ираном происходят на территории Ирака, что переводит конфронтацию на косвенный уровень. Кроме того, политолог напомнил и слова президента США Дональда Трампа о его «любви» к сирийской нефти. Кошкин отметил, что США уже не скрывают своей агрессии в отношении Сирии, Ирака и Ирана и открыто заявляют о том, что им плевать на суверенитет и целостность государств Ближнего Востока.

«Во всех руководящих американских документах и доктринах Иран – государство-изгой, против которого должны действовать США», – подчеркнул Кошкин в комментарии «ПолитЭксперту».

Политолог считает, что несмотря на провокации, США не будут развязывать открытое противостояние на Ближнем Востоке.

«Подобного рода действия могут вызвать серьезное противостояние. Но я думаю, что сегодня Трамп не будет ввязываться в широкомасштабные действия против Ирана», – добавил эксперт.

США проводят захватническую политику в Ираке и незаконно оккупируют часть территории Сирии, богатую нефтью. Недовольство политикой Вашингтона ранее уже выражали президент Ирака Бархам Салех и глава Сирии Башар Асад.