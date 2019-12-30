Милонов рассказал, на что тратит депутатскую зарплату

Москва, 30 декабря. Депутат Государственной думы России Виталий Милонов рассказал, на что тратит свою зарплату в 300 тысяч рублей.

Ранее первый заместитель председателя думского комитета по контролю и регламенту Олег Нилов предложил уравнять зарплату парламентариев со средней по стране в качестве подарка россиянам на Новый год, пишет «Газета.ru».

По словам Милонова, зарплаты российских депутатов приравнены к зарплатам заместителей министров — 300 тысяч рублей. Парламентарий отметил, что зарплата действительно большая, но она предназначена не только для него, но и для помощников депутата.

«Это зарплата не только мне, но еще и помощникам. Не могу же я юристу в Москве платить по 30 тысяч рублей, поэтому приходится доплачивать из своей», — сказал Милонов в интервью URA.RU.

Парламентарий заявил, что, в отличие от Нилова, он был выбран не по спискам, и у него есть избиратели, которые приходят к нему на прием. На содержание приемной, по его словам, тоже уходят деньги.