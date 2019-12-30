Неизвестный открыл огонь из пистолета в магазине в центре Берлина

Берлин, 30 декабря. Неизвестный устроил стрельбу в одном из магазинов в центре столицы Германии. Об этом сообщает пресс-служба полиции Берлина.

По данным правоохранителей, неизвестный совершил несколько выстрелов в одном из магазинов, который расположен в центре Берлина. Вооруженный пистолетом человек был замечен около кафе на пересечении улиц Фридрихштрассе и Кохштрассе. В настоящее время сотрудники полиции проводят спецоперацию в данном районе.

«В настоящее время проходит операция в районе Фридрихштрассе. Согласно первым данным, неизвестный произвел несколько выстрелов в одном из магазинов», — говорится в сообщении.

Zur Zeit findet ein Einsatz im Bereich der #Friedrichstraße statt. Dort soll ersten Erkenntnissen zufolge ein unbekannter Verdächtiger in einem Geschäft mehrere Schüsse abgegeben haben. Weitere Informationen folgen hier.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 30, 2019

По предварительным данным, стрельбу устроил грабитель. В пресс-службе полиции Берлина отметили, что ситуация находится под контролем.