Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Неизвестный открыл огонь из пистолета в магазине в центре Берлина

31
0 Оставить комментарий

Неизвестный открыл огонь из пистолета в магазине в центре БерлинаБерлин, 30 декабря. Неизвестный устроил стрельбу в одном из магазинов в центре столицы Германии. Об этом сообщает пресс-служба полиции Берлина.

По данным правоохранителей, неизвестный совершил несколько выстрелов в одном из магазинов, который расположен в центре Берлина. Вооруженный пистолетом человек был замечен около кафе на пересечении улиц Фридрихштрассе и Кохштрассе. В настоящее время сотрудники полиции проводят спецоперацию в данном районе.

«В настоящее время проходит операция в районе Фридрихштрассе. Согласно первым данным, неизвестный произвел несколько выстрелов в одном из магазинов», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, стрельбу устроил грабитель. В пресс-службе полиции Берлина отметили, что ситуация находится под контролем.

Новости партнеров

Новости партнеров