Вопиющий факт агрессии. Так авиаудары США по Сирии и Ираку назвал член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Мягче охарактеризовать действия Штатов невозможно. Накануне американская авиация открыла огонь по объектам группировки «Катаиб Хезболла». Под обстрел попали командный пункт и склад с иранским вооружением. Погибли около 20 человек, десятки получили ранения. Свои действия Пентагон объяснил: это якобы ответная мера. Как считает представитель Госдумы, удары, подобные американским, необходимо расследовать в Совете безопасности ООН.

«Американцы должны понимать, что Ирак и Сирия также имеют место в ООН. И ООН не должна быть профанацией, она должна принимать соответствующие меры к тем государствам, которые нарушают нормы международного права», — подчеркнул член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Стоит отметить, что на территории Сирии Штаты и вовсе находятся незаконно. Свою миссию они представляют чуть ли не святой — якобы борьба с терроризмом. Но на деле все обстоит иначе. Долгие годы Штаты незаконно вывозят сирийскую нефть. А, вот атакованная ими группировка подчиняется силам, которые напротив, внесли большой вклад в разгром запрещенной в России террористической организации ИГИЛ1.