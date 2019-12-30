Россия и Украина подписали соглашение об отмене штрафа к «Газпрому». События дня. ФАН-ТВ

Авиаудары США
Вопиющий факт агрессии. Так авиаудары США по Сирии и Ираку назвал член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Мягче охарактеризовать действия Штатов невозможно. Накануне американская авиация открыла огонь по объектам группировки «Катаиб Хезболла». Под обстрел попали командный пункт и склад с иранским вооружением. Погибли около 20 человек, десятки получили ранения. Свои действия Пентагон объяснил: это якобы ответная мера. Как считает представитель Госдумы, удары, подобные американским, необходимо расследовать в Совете безопасности ООН.
«Американцы должны понимать, что Ирак и Сирия также имеют место в ООН. И ООН не должна быть профанацией, она должна принимать соответствующие меры к тем государствам, которые нарушают нормы международного права», — подчеркнул член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Стоит отметить, что на территории Сирии Штаты и вовсе находятся незаконно. Свою миссию они представляют чуть ли не святой — якобы борьба с терроризмом. Но на деле все обстоит иначе. Долгие годы Штаты незаконно вывозят сирийскую нефть. А, вот атакованная ими группировка подчиняется силам, которые напротив, внесли большой вклад в разгром запрещенной в России террористической организации ИГИЛ1.
Закон об иноагентах в действии
Новый закон об иностранных агентах в действии. Тверской суд Москвы оштрафовал международное правозащитное общество «Мемориал». Это организация, которая якобы изучает политические репрессии в СССР. Но в действительности открыто поддерживает преступников и называет их политическими заключенными. После проверки шесть лет назад организацию признали иноагентом. Это и очевидно: центр получает средства из-за рубежа, а о серьезных проблемах в Западных странах просто умалчивает. Согласно новым правилам, теперь на сайте организации должна появиться специальная маркировка, которая говорит о том, что это —иностранный агент. Но, к примеру, на портале «Жертвы политического террора в СССР» ее просто нет. Так что представителям «Мемориала» придется заплатить за это 400 тысяч рублей. И это не единственное нарушение центра. Уже сейчас общее количество штрафов организации достигло почти 4 млн рублей. Всего рассмотрены 20 протоколов из 28.
Газовый контракт
Россия и Украина подписали мировое соглашение по антимонопольному спору. Это еще один шаг к заключению газового договора. Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина. Подробности сделки он не раскрыл, эта информация пока конфиденциальна. Отмена антимонопольного штрафа и отзыв всех исков к российскому «Газпрому» — важные условия нашей страны, чтобы продлить контракт. Точки соприкосновения Москва и Киев нашли за несколько недель до завершения действующего договора по транзиту. Россия уже выплатила Украине почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда. Президент Незалежной Владимир Зеленский сообщил, что деньги поступили на счет «Нафтогаза». Спорных вопросов было не мало. До этого планировалось заключить договор до 29 декабря, но бумажная волокита затянулась. Но все же, процесс идет. Контракт страны подпишут на пять лет. Известно, что в первый год объем транзита составит 65 млрд м³, после — 40 млрд м³.
1 Организация запрещена на территории РФ.