Политолог объяснил, почему Варшаве не удастся переиграть в свою пользу историю с обвинениями в антисемитизме в адрес Липского. Гаспарян пояснил, сколько денег должна заплатить Польша за Холокост.

Телеведущая раскрыла подробности операции. Кудрявцева продемонстрировала грудь после экстренного удаления имплантов.

Телеканал As Sumaria сообщил, что число шиитских бойцов, погибших при налете ВВС США, возросло до 25 человек. Более 20 человек погибли при авиаударе США по военной базе в Ираке.

У мужчин изъяли улики, подтверждающие подготовку терактов. Задержанные за подготовку терактов в Петербурге дают признательные показания.

Сенатор прокомментировал предупреждение министра иностранных дел Украины для Германии по поводу строительства газопровода. Пушков рассказал о «газовых» странностях Киева.

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Редактор ресурса «Цензор.нет» Юрий Бутусов указал на массовый отток профессионалов из украинской армии. В Киеве заявили о стремительной деградации ВСУ.

Певица заявила, что антироссийское высказывание было приписано ей по ошибке. Певица Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России.

Фанатский аккаунт звездного ребенка набрал более полумиллиона подписчиков. Пользователей соцсетей восхитило новое фото дочери Галкина и Пугачевой.

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