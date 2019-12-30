Российский актер Бадюк госпитализирован в Таиланде

Москва, 30 декабря. Российский актер Сергей Бадюк был госпитализирован во время отдыха в Таиланде из-за камня в почках. Об этом артист сообщил, разместив видео из больничной палаты в своем Instagram.

Бадюк заявил, что был застрахован перед поездкой, однако страховая компания отказалась выплачивать деньги для проведения срочной операции.

«У меня камень пошел, а они сказали, что это хроническое, хотя я никогда к врачам не обращался. У меня страховка на 50 тыс. евро, стоимость операции в районе 10 тыс. евро», — отметил актер.

При этом Бадюк подчеркнул, что записывает данное видео не для сбора денег, а для того, чтобы предупредить всех путешественников об опасности, передает Пятый канал.

Напомним, что Бадюк играл в таких фильмах, как «Антикиллер-3», «Мамы», «Бригада: Наследник», «Гоголь: Начало», «Гоголь. Вий», «Гоголь. Страшная месть», а также в сериалах «Интерны», «Зайцев +1» и «Родина».

Ранее сообщалось о смерти российского туриста из Оренбурга, который утонул во время купания в Таиланде. Молодого человека вытащили из воды на берег и вызвали медиков. Однако они не смогли спасти жизнь туристу — он скончался по пути в больницу.